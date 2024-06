Gemini : le chatbot va bénéficier d’une extension Spotify mais pour quoi faire ?

© Envato

Gemini est un chatbot puissant. Et son champ d’action s’élargit encore plus grâce à ses extensions (Google Maps, YouTube ou encore Workspace) qui lui permettent d’accéder à davantage d’informations et de fonctionnalités. Bonne nouvelle pour les mélomanes, les applications de streaming musical commencent également à pointer le bout de leur nez.

Alors qu’une extension YouTube Music se déploie, AssembleDebug a repéré des indices confirmant l’intégration à venir de Spotify qui vient tout juste d’augmenter ses prix. C’est dans l’application Google (v15.22.29.29.arm64) que le célèbre contributeur a mis au jour des chaînes de caractères sans équivoque. Ces dernières font clairement référence à Spotify et ne laissent aucun doute sur l’arrivée imminente du service en tant qu’extension Gemini.

A lire > Google Photos : Gemini va vous aider à faire le tri dans vos clichés

Gemini va accueillir une extension Spotify

L’extension Spotify devrait avoir les mêmes prérogatives que celles de l’extension YouTube Music (qui n’est encore disponible chez nous). Si cela se confirme, vous pourrez demander à Gemini de jouer un titre particulier, un album, une playlist ou un genre spécifique. Il sera également possible de réaliser des recherches plus complexes. Vous pourrez par exemple rechercher des chansons similaires à un titre particulier, lancer une radio autour d’une chanson ou trouver un titre grâce à ses paroles.

Pour le moment, l’extension Spotify n’est pas encore disponible dans l’agent conversationnel. Elle devrait se déployer dès que Google aura développé la fonctionnalité et effectué des tests concluants. Pour accéder aux extensions de Gemini :

Vous devez vous rendre dans les paramètres section Activité .

section . Activez l’“Activité dans les applications Gemini”.

Une fois chose faite, vous n’aurez plus qu’à cocher les extensions avec lesquelles vous souhaitez interagir dans le menu Extensions des paramètres.