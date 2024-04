Gemini : le chatbot récupère une amélioration pratique sur Android

L’application Android de Gemini va récupérer une fonctionnalité pratique déjà d’actualité sur la version Web. Le chatbot affichera la réponse à votre prompt au fur et à mesure de sa génération. Vous n’aurez plus à attendre qu’elle soit entièrement générée pour commencer à lire.

Gemini, jadis nommé Google Bard, continue d’étoffer sa boîte à outils. Capable depuis peu d’écouter les fichiers audio des utilisateurs, le chatbot s’efforce également de mettre sur un pied d’égalité sa version Web et son application Android. AssembleDebug est parvenu à activer manuellement la fonctionnalité “Réponses en temps réel”, preuve que cette dernière est sur le point d’être déployée pour tous.

Comme son nom l’indique, cette option permet aux utilisateurs de voir les réponses de Gemini au fur et à mesure qu’elles sont générées. Jusqu’alors, l’application Android se contentait d’afficher la réponse complète en une seule fois. Cette fonctionnalité, déjà disponible sur la version Web, sera activable depuis les paramètres.

Gemini sur Android va déployer la fonction “Réponses en temps réel”

Cette capacité de réponse en temps réel devrait permettre de rendre les interactions avec Gemini Android plus naturelles et plus conversationnelles. Et pour cause, les utilisateurs n’auront plus à attendre la réponse complète à leur prompt avant de commencer à consulter les résultats. Au lieu de cela, ils découvriront le texte généré au fil de l’eau. Cette nouveauté ne va pas révolutionner l’expérience utilisateur mais son ajout est tout de même appréciable.

Vu que la fonctionnalité semble pratiquement prête, elle devrait apparaître dans peu de temps dans les réglages de l’application Android de Gemini. Par ailleurs, le leaker révèle qu’une nouvelle bascule “Utiliser la localisation depuis votre appareil” est désormais disponible. Vous pouvez donc décider d’accorder ou non l’accès à la localisation au chatbot. Rappelons en outre que Gemini commence à s’inviter sur Google Messages mais les Français sont pour le moment mis sur la touche.