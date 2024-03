Claude 3 : le chatbot surpasse désormais ChatGPT et Gemini, l’IA passe la seconde

Le monde des chatbots à base d’intelligence artificielle (IA) s’enrichit d’un nouvel acteur : Claude 3 d’Anthropic. Lancée le 4 mars 2024, cette nouvelle version promet d’être plus rapide, plus précise et plus facile à utiliser que ses concurrents, ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google.

Claude AI 3

ChatGPT et Gemini doivent-ils trembler ? Claude 3, la nouvelle version du chatbot d’Anthropic, débarque et promet de révolutionner l’IA conversationnelle. Plus rapide, plus précis et plus facile à utiliser, il s’annonce comme le chatbot le plus performant du marché.

Claude 3 se décline en trois modèles : Opus, Sonnet et Haiku. Opus et Sonnet sont déjà disponibles sur le site web de Claude 3 et via une API pour les développeurs. Haiku, le plus rapide des trois, arrivera prochainement.

L’IA conversationnelle atteint un nouveau palier avec Claude 3

Selon Anthropic, des tests ont montré qu’Opus surpasse ChatGPT 3.5, GPT-4 et Gemini dans des domaines clés comme les connaissances générales, les connaissances universitaires de premier cycle, le raisonnement d’expert de niveau supérieur, les mathématiques de base, la résolution de problèmes mathématiques et le codage. Grâce à son apprentissage et ses connaissances plus avancés, Claude 3 présenterait « un niveau de compréhension et de fluidité proche de l’humain sur des tâches complexes ».

Claude 3 est également présenté comme plus rapide que ses versions précédentes, qui avaient déjà fait des progrès fulgurants. Sonnet est deux fois plus rapide que Claude 2 et Claude 2.1, ce qui le rend idéal pour la recherche d’informations ou l’automatisation. Quant à Haiku, il est capable de lire un article de recherche dense avec des graphiques en moins de trois secondes.

En outre, Anthropic affirme que Claude 3 est plus précis et moins sujet aux erreurs que les versions précédentes. Des tests ont montré que le modèle Opus produisait deux fois plus de réponses correctes que Claude 2.1 et moins de réponses erronées, également appelées hallucinations.

Claude 3 se veut également plus facile à utiliser. Il peut accepter des invites plus longues et est capable de mieux retenir les informations des invites précédentes. Une autre nouveauté majeure est sa capacité à analyser des fichiers téléchargés, tels que des images, des PDF, des fichiers texte, des fichiers Microsoft Office, des fichiers CSV et des fichiers HTML. Claude 3 peut alors analyser le contenu, le résumer et répondre à vos questions.

Vous pouvez tester gratuitement Claude 3 sur son site web, qui utilise le modèle Sonnet. Pour 20 dollars par mois, la version Claude Pro propose le modèle Opus plus avancé, ainsi que des avantages tels qu’un accès prioritaire pendant les heures de pointe et un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.