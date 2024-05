Google Photos : Gemini va vous aider à faire le tri dans vos clichés

Pour vous y retrouver parmi toutes vos photos, Google Photos se dotera de la fonctionnalité Ask Photos. Si par exemple, vous voulez les images de vous dans un parc, il suffira de demander à Gemini de trier votre galerie.

© Envato

Ask Photos est une fonctionnalité de Google Photos qui permettra de recherche des images précises

C’est Gemini qui s’occupera de trier les photos dans votre galerie

La fonctionnalité sera réservée aux abonnés One aux États-Unis, pour commencer

Le Google I/O 2024 met l’accent sur Gemini, sans surprise, qui s’intègre dans plusieurs produits de la firme de Mountain View. Ask Photos est une nouvelle fonctionnalité ajoutée à l’application Google Photos pour trouver des images spécifiques dans votre galerie en vous adressant à Gemini. La nouveauté est réservée aux abonnés One aux États-Unis, pour le moment.

Gemini effectue des recherches précises dans vos photos

Vous cherchez une photo précise parmi les centaines voire milliers de votre galerie sur plusieurs années mais vous n’arrivez pas à la retrouver ? Gemini s’en occupera pour vous. Ask Photos prend la forme d’un onglet en bas de Google Photos avec l’icône de Gemini. Lorsque vous cliquez dessus, l’IA vous invite à “effectuer une recherche ou poser une question”.

Comme l’explique Google, vous pourrez demander : “Montrez-moi la meilleure photo de chaque parc national que j’ai visité”. Gemini analysera alors votre galerie, se basant notamment sur les informations GPS, pour présenter les meilleurs résultats. Il sera même possible d’indiquer vos clichés préférés puisque “l’apprentissage est essentiel” précise Shimrit Ben-Yair de Google. Ce n’est pas tout puisque l’IA peut également générer des légendes qui accompagneront les clichés que vous posterez en ligne.

Pour le moment, Ask Photos ne prendra en compte que la saisie textuelle mais la saisie vocale arrivera plus tard.

Quid de la confidentialité des utilisateurs ?

Conscient que ces recherches d’images posent des problèmes au niveau de la confidentialité, Google se montre rassurant. L’entreprise promet que les requêtes ne sont stockées nulle part bien qu’elles soient traitées sur le cloud et non en local. Les seuls moments où des employés pourront accéder à ces données est “dans de rares cas pour remédier à des abus ou à des préjudices”. La firme de Mountain View assure également qu’elle ne forme “aucun produit d’IA générative en dehors de Google Photos sur ces éléments, y compris d’autres modèles et produits Gemini”.

Ask Photos “commencera à être déployé prochainement”. Reste à attendre sa venue en France et en dehors de l’abonnement One, possiblement. Il serait dommage pour Google de se fermer à de possibles millions d’utilisateurs qui ne paient pas son service.