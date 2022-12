Gen V : le spin-off de The Boys s’annonce encore plus sanglant, voici la bande-annonce

La première bande-annonce de Gen V, spin-off de The Boys, a enfin été dévoilée par Amazon. L’occasion de voir les jeunes Supes à l’oeuvre dans un déchaînement d’hémoglobine et de violence. Bonne nouvelle, la série est programmée pour 2023.

Gen V, le spin-off de The Boys © Amazon Studios

Nous attendons tous avec impatience la sortie de la saison 4 de The Boys. Les fans espèrent évidemment qu’elle déboulera l’année prochaine mais aucune information officielle ne permet d’en avoir la certitude. En revanche, nous aurons à coup sûr le plaisir de découvrir son spin-off qui vient de se dévoiler dans une bande-annonce sanglante.

La série Gen V, dont nous avons déjà eu un aperçu des décors, sera axée sur les jeunes Supes qui étudient au sein de l’université de Vought International. Et comme c’était pressenti, les étudiants aux super pouvoirs sont tout aussi violents et désinvoltes que leurs congénères adultes, voire plus.

Le trailer de la série nous donne ainsi déjà un bon aperçu de leur capacité dévastatrice, les images montrant des marres de sang, des démembrements, des combats déchaînés… Bref, un véritable chaos que ne renierait pas Homelander.

Gen V : un spin-off bien sanglant en perspective

Des soirées étudiantes délurées et sauvages seront au rendez-vous de ce spin-off qui va adopter de plus belle le ton irrévérencieux de sa série-mère. Des personnages familiers de The Boys seront d’ailleurs au rendez-vous. Il faudra ainsi compter sur A-Train (Jessie T. Usher), Ashley Barrett (Colby Minifie) et Adam Bourke (PJ Byrne). Mais bien évidemment, ce sont les étudiants qui se placeront au cœur de l’intrigue de Gen V.

Si Amazon n’a pas encore fourni de date de sortie précise, la plateforme promet que la série débarquera dans le courant de l’année 2023. Il est d’ailleurs probable qu’elle sorte avant la saison 4 de The Boys. En attendant d’en savoir plus, voici la bande-annonce de ce spin-off qui s’annonce plein de promesses. Attendez-vous également avec impatience la sortie de Gen V ? Dites-le nous dans les commentaires !