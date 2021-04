Gladiator 2 : Chris Hemsworth s’offre le rôle principal et co-produit le film

Vingt-ans après la sortie du premier opus, Gladiator pourrait bel et bien s’offrir une suite sur grand écran. Portée par Russel Crowe côté production, cette nouvelle mouture est déjà au cœur des rumeurs les plus folles. Car Chris Hemsworth pourrait bien se joindre à l’aventure, en devenant l’héritier de Maximus dans cette nouvelle aventure. Hemsworth et Crowe semblent avoir de sérieux atomes crochus ! Car avant de se lancer dans ce projet titanesque, les deux légendes seront à l’affiche du quatrième opus de la saga Thor ! On dirait donc bien que le gladiateur iconique a trouvé sa relève.

Gladiator 2 : Enfin la suite tant attendue ? – Crédit : Dreamworks

Et visiblement, la présence de Chris Hemsworth semble être la condition sine qua non pour que le film puisse voir le jour ! C’est en tout cas ce que semble sous entendre Crowe dans ses récentes confessions.

Maximus a trouvé son héritier

C’est une source discrète qui vient de divulguer les coulisses de ce projet d’envergure. Il semble acquis que les deux comédiens sont déterminés à mener à bien cette idée folle. « Russell pense qu’il pourrait être le seul homme à jouer de manière crédible son fils dans une suite de Gladiator. Ils ont déjà passé des heures à discuter ensemble du scénario » peut-on ainsi lire dans la presse ce matin.

Mais Hemsworth peut surtout remercier sa femme, la comédienne espagnole Elsa Pataky. En effet, c’est cette dernière qui aurait soufflé l’idée au tandem. « Elle a souvent plaisanté sur le fait qu’ils pourraient facilement passer pour père et fils » affirme la source à l’origine de cette folle rumeur. Mais cette suite pourra t-elle vraiment voir le jour ? On est en droit de se poser la question !

En effet, tout Hollywood spécule depuis des années sur cette idée. Il faut dire qu’à sa sortie, Gladiator a tout raflé sur son passage. Auréolé par onze nominations aux oscars, des prix dans le monde entier et des recettes avoisinant les 400 millions de dollars, il serait logique que les studios soient partant pour concrétiser les choses. Le hic ? L’indécision de Crowe depuis des années, pour qui rien n’est jamais assez bien. Mais sa rencontre avec Hemsworth risque de changer la donne !

Crowe étant trop âgé pour revenir dans l’arène, c’est l’occasion rêvée de présenter son héritier direct et de veiller à son apprentissage. Reste à savoir si les prochains mois confirmeront ou non la rumeur !

Source : Movieweb

