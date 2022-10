God of War Ragnarök fuite 10 jours avant sa sortie, attention aux spoilers

God of War Ragnarök est l’un des jeux les plus attendus de cette année, si ce n’est le plus attendu. Il sortira le 9 novembre sur PlayStation 5 et PlayStation 4. C’est la suite directe de God of War sorti en 2018 qui a rencontré un succès mondial. Si vous voulez avoir le plaisir de découvrir God of War Ragnarök par vous-même dans une dizaine de jours, faites attention aux spoilers qui pullulent sur les réseaux et les forums.

God of War Ragnarök © Sony Interactive Entertainment

Au moins un commerçant a vendu des copies de la version physique de God of War Ragnarök. Plusieurs joueurs ont donc pu découvrir le jeu avant tout le monde. Certains n’ont pas hésité à le spoiler en ligne. Une fuite avait dévoilé sa durée de vie plus tôt ce mois-ci, mais ces nouvelles fuites spoilent l’histoire et même la fin du jeu. Les développeurs de Santa Monica Studio ont déjà réagi. Ils sont évidemment déçus, mais espèrent surtout que cela ne gâche pas trop l’expérience des joueurs.

Les développeurs s’excusent et demandent à la communauté de limiter les fuites de God of War Ragnarök

Le directeur créatif Cory Barlog en a parlé sur Twitter. « Désolé pour tout le monde que vous deviez esquiver les spoilers si vous voulez découvrir le jeu. C’est complètement stupide de devoir faire ça. Ce n’est pas du tout comme ça qu’aucun d’entre nous à Santa Monica Studio ne voulait que les choses se passent », a-t-il tweeté.

sorry to everyone that you have to dodge the spoilers if you want to play the game fresh. completely fucking stupid you have to do this.



this is not at all how any of us at SMS wanted things to go.



💙 — cory barlog (@corybarlog) October 29, 2022

Cory Barlog est tellement déçu qu’il a tweeté : « vous savez, en ce moment, je peux vraiment comprendre l’avantage d’avoir juste un installateur sur le disque physique ». En effet, si le disque de la version physique de God of War : Ragnarök contenait seulement un installateur, les joueurs n’auraient pas pu le lancer avant sa sortie. Ce n’est évidemment pas une pratique appréciée par les joueurs, mais elle a au moins cet avantage.

you know, right now, I can really understand the benefit of having just an installer on the physical disc.



smh pic.twitter.com/tpGnZweyIU — cory barlog (@corybarlog) October 29, 2022

En attendant la sortie de God of War Ragnarök, Santa Monica Studio demande aux internautes de faire preuve de considération envers les joueurs. « Nous vous demandons de bien vouloir faire attention aux nombreux fans qui ne veulent pas voir accidentellement des clips, du gameplay ou des spoilers narratifs et d’éviter de les partager plus largement », a communiqué le studio. Quoi qu’il en soit, certaines vidéos cumulent déjà des centaines de milliers de vues. Vous pouvez patienter avec la docu-série sur le jeu qui dévoile les coulisses de son développement.

Source : Kotaku