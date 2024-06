Elden Ring Shadow of the Erdtree : attention, les spoilers inondent les réseaux sociaux !

A quelques jours de la sortie de l’extension Shadow of the Erdtree d’Elden Ring, les fuites sont déjà de sortie sur les réseaux sociaux. De quoi pousser FromSoftware à publier un message d’avertissement. On vous conseille de naviguer avec prudence si vous souhaitez éviter les spoilers.

Plus de deux ans après la sortie d’Elden Ring, FromSoftware va enfin lancer son extension dans le grand bain. Shadow of the Erdtree sortira le 21 juin sur PC, PS4/PS5, Xbox Series et Xbox One, soit dans à peine quelques jours. Malheureusement, le DLC a été divulgâché en ligne, les spoilers étant déjà légion sur les réseaux sociaux. De quoi pousser le studio japonais à publier un message d’avertissement sur son compte X :

“Avec la sortie de l’extension d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, ceux qui veulent pénétrer dans le royaume de l’ombre avec seulement leur détermination et leur esprit pur doivent se méfier de spoilers. Merci pour votre coopération”, écrit FromSoftware sur le compte X officiel du jeu. Une manière poétique d’exhorter la communauté à faire attention et à ne surtout pas partager les fuites qui se propagent comme une traînée de poudre sur les plateformes sociales.

Elden Ring Shadow of the Erdtree : méfiance, les spoilers pullulent en ligne

C’est sur Reddit que le premier gros leak a fait irruption. Un utilisateur anonyme aurait déjà publié plusieurs vidéos de combats de boss, assurant que son ami avait pu mettre la main sur une version d’évaluation de Shadow of the Erdtree. La séquence du boss final aurait même été diffusée par la même personne qui aurait également dévoilé d’autres combats importants. Evidemment, nous ne partagerons pas les séquences en fuite dans cet article.

Vous l’aurez compris, la prudence est de mise si vous arpentez les réseaux sociaux à la recherche d’informations sur le DLC. Pour rappel, tout le monde ne pourra pas jouer à l’extension d’Elden Ring. Il faut absolument avoir battu Radahn et Mohg pour pouvoir débloquer le nouveau contenu. De quoi laisser un bon nombre de joueurs sur le bord de la route.