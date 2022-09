God of War Ragnarök, Star Wars, Rise of the Ronin : voici les plus grosses annonces du State of Play

Le State of Play de Sony était imprévu, mais riche en annonces. Des nouveaux jeux ont été annoncés et du gameplay a été présenté pour ceux qu’on connaissait déjà. Entre God of War Ragnarök, Star Wars et Rise of the Ronin, retrouvez ici les annonces les plus marquantes.

Le State of Play de Sony annoncé par surprise s’est terminé il y a quelques heures. Comme on s’y attendait, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce de God of War : Ragnarök attendu pour le 9 novembre sur PS5 et PS4. Ce n’était néanmoins pas la seule grosse annonce de ce State of Play. Sony a aussi annoncé de nouveaux jeux pour la PS5, la PS4 et le PSVR 2.

God of War : Ragnarök – Crédit :Sony Interactive Entertainment

Au programme du State of Play, il y a eu God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Tekken 8, Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition, Rise of the Ronin et Like a Dragon : Ishin ! pour ne citer que les plus gros. Voici ce que Sony a annoncé pour ces jeux PS5, PS4 et PSVR 2.

Une nouvelle bande-annonce de God of War et une manette DualSense en édition limitée

Sony a partagé une nouvelle bande-annonce de God of War : Ragnarök qui nous donne plus d’indices sur l’histoire de Kratos et d’Atreus. Le prochain jeu s’annonce encore plus intense et riche en combats que le précédent. La vidéo suggère aussi que le loup Fenrir sera un compagnon au long du jeu. Autant vous dire que la hype monte à quelques semaines de son lancement. D’ailleurs, Sony en a aussi profité pour présenter une manette DualSense en édition limitée aux couleurs de God of War.

Rise of the Ronin, un action-RPG japonais et exclusivité de la PS5

Développé par Team Ninja, filiale de Koei Tecmo, Rise of the Ronin est un nouvel action-RPG qui se déroule dans le Japon médiéval et plus précisément à la fin du 19e siècle. Vous êtes plongé dans la peau d’un ronin, un « guerrier lié à aucun maître et libre de faire ses propres choix ». Il sortira en 2024 exclusivement sur la PS5.

Tekken 8 est en cours de développement

Sony a confirmé que Tekken 8 est en cours de développement avec la première bande-annonce. Les graphismes améliorés rendent les combats encore plus impressionnants. Aucune date de sortie n’a été communiquée pour le moment, mais Tekken 8 sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Like a Dragon : Ishin, un jeu de samurai par les créateurs de Yakuza

Like a Dragon : Ishin ! est aussi un nouveau jeu qui se déroule dans le Kyo des années 1860. Vous incarnez un samouraï bien déterminé à changer le cours de l’histoire du Japon. Le jeu est développé par Ryū ga Gotoku Studio, les créateurs de la franchise Yakuza. Like a Dragon : Ishin est d’ailleurs un remake de Yakuza Ishin, un jeu sorti exclusivement au Japon en 2014 sur PlayStation. La sortie de Like a Dragon : Ishin est prévue pour février 2023 sur PS5 et PS4.

Un nouveau jeu Star Wars et un jeu de plateau pour le PSVR 2

Le PSVR 2 attendu pour début 2023 a eu le droit à deux nouveaux jeux. Sony a présenté une courte vidéo de Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition, une version améliorée du jeu initialement sorti en 2020 sur Oculus Quest. Le PSVR 2 va aussi accueillir Demeo, le célèbre jeu de plateau en VR dans lequel vous explorez des donjons. Les deux jeux arriveront l’année prochaine sur le casque de réalité virtuelle.

Une nouvelle vidéo de Hogwarts Legacy avec une quête exclusive aux joueurs PS4 et PS5

Sony ne pouvait pas organiser un State of Play sans parler de Hogwarts Legacy. Il a donc partagé une courte bande-annonce de la mission de la boutique hantée de Pré-au-Lard. Celle-ci sera exclusive aux joueurs PS4 et PS5 pendant un an. Rappelons que Hogwarts Legacy est attendu pour le 10 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Une sortie sur la Nintendo Switch est prévue pour plus tard. Le RPG en monde ouvert se déroulera dans l’univers d’Harry Potter, mais bien avant la naissance du sorcier à lunettes.

Source : The Verge