God of War Ragnarök : qui sont les loups géants avec Kratos et Atreus dans la bande-annonce ?

La dernière bande-annonce de God of War : Ragnarök a dévoilé plus en détail deux loups géants aux côtés de Kratos et Atreus. Quelles sont ces bêtes mythologiques et quel rôle auront-elles dans le prochain opus de la franchise ?

À l’occasion du State of Play qui s’est déroulé plus tôt cette semaine, Sony a partagé une nouvelle bande-annonce de God of War : Ragnarök. Riche en scènes d’action et en personnages, la vidéo de trois minutes offre beaucoup d’informations. Elle a notamment présenté plus un détail deux personnages de la mythologie nordique. Il s’agit de deux loups géants que l’on voit aux côtés de Kratos et Atreus.

Les deux loups dans God of War : Ragnarök – Crédit : Sony Interactive Entertainment

Alors que Ragnarök plane sur les neuf royaumes, les loups géants promettent de jouer un rôle très important dans l’aventure de Kratos et Atreus. Sony avait d’abord révélé un loup géant particulièrement inquiétant dans le précédent trailer sorti en juillet. La nouvelle bande-annonce a montré deux autres loups géants qui semblent bien plus amicaux. Ce ne sont pas des ennemis et ils accompagneront même Kratos et Atreus. Mais alors, qui sont ces trois loups et pourquoi sont-ils aussi importants ?

Les trois loups géants sont Fenrir et sa progéniture, Sköll et Hati

Dans la mythologie nordique sur laquelle est basée la franchise God of War, Fenrir est un loup gigantesque. C’est le fils de Loki, le dieu de la malice et de la discorde. Fenrir est donc le premier loup que nous avons vu dans le trailer de juillet. La nouvelle bande-annonce de God of War : Ragnarök n’a cependant pas montré Fenrir, mais sa progéniture.

Fenrir dans God of War : Ragnarök – Crédit : Sony Interactive Entertainment

Les enfants de Fenrir s’appellent Sköll et Hati. Dans la dernière bande-annonce que vous pouvez retrouver ci-dessous, Atreus tire une flèche dans le ciel aux côtés de Sköll et Hati. Cette flèche fait chuter le soleil et l’un des deux loups se lance à sa poursuite. Il s’agit probablement de Sköll qui poursuit le soleil dans la mythologie nordique jusqu’à le manger au moment de Ragnarök (la fin des temps). La flèche d’Atreus déclencherait-elle alors Ragnarök ? On ne le sait pas encore. Il ne faut pas non plus oublier que Atreus est en réalité Loki comme on l’a découvert à la fin de God of War (2018). Fenrir étant le fils de Loki, cela explique pourquoi les loups auront une place aussi importante dans le prochain jeu.

Jörmungand, le frère de Fenrir, était aussi un allié important dans God of War (2018)

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’une créature à l’allure inquiétante s’avère en fait être une alliée importante pour Kratos et Atreus. Dans le jeu de 2018, le gigantesque serpent de mer Jörmungand a aussi aidé les protagonistes. Jörmungand est le frère de Fenrir, donc il est lui aussi le fils de Loki. Cela explique donc son comportement envers Atreus.

En tout cas, la nouvelle bande-annonce de God of War : Ragnarök soulève de nombreuses questions dont les réponses seront à découvrir dans le jeu. Pour rappel, God of War : Ragnarök sortira le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4. Le jeu a droit à deux éditions spéciales : la Collector et la Jötnar.

Source : CBR