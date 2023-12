GOG : un nouveau jeu gratuit très original qui a déjà conquis les joueurs

© GOG

En cette période de fêtes, les jeux vidéo sont particulièrement plébiscités en tant que cadeaux à placer au pied du sapin. Grâce aux offres des boutiques en ligne, vous pouvez aussi récupérer des jeux gratuits pour vous faire plaisir, comme sur l’Epic Games Store.

GOG, qui rembourse les jeux même si vous y avez joué, propose aussi régulièrement des titres gratuits aux joueurs PC. Pendant quelques jours, vous pouvez récupérer sans frais un soft particulièrement apprécié sur la boutique en ligne de CD Projekt.

GOG offre un jeu gratuit durant quelques jours, profitez-en vite

Jusqu’au 5 janvier 2024 à 1h59, vous pouvez récupérer gratuitement le jeu Legend of Keepers : Career of a Dungeon Manager sur GOG. Pour l’ajouter à votre bibliothèque, il suffit de posséder un compte GOG, de vous rendre sur la page du titre et de cliquer sur « récupérer le jeu ».

Si vous ne connaissez pas Legend of Keepers : Career of a Dungeon Manager, sachez que le jeu PC de Goblinz Studio offre un mélange plutôt original entre roguelite et dungeon management. Au sein de la Compagnie des Donjons, vous devrez gravir les échelons en tant que « Maître de Donjon ». Ce qui rend aussi le soft particulier, c’est que vous ne jouez pas les gentils, mais les méchants.

Legend of Keepers : Career of a Dungeon Manager se découpe en deux phases. D’abord, vous devez fortifier votre donjon en plaçant vos obstacles, vos défenses et vos monstres. Ensuite, lors des combats, ce sont les héros (vos adversaires, donc) qui avancent dans votre forteresse. Vos pièges et vos personnages doivent alors les stopper. Une sorte de dungeron crawler inversé, en somme.

Les affrontements se déroulent au tour par tour, comme dans Darkest Dungeon ou Slay the Spire. Au-delà de ça, des événements aléatoires peuvent aussi venir perturber la vie de votre compagnie. L’aspect roguelite implique que chaque partie lancée sera différente, « mais les joueurs pourront garder une partie des bonus de leur Maître entre les parties ».

Sur Metacritic, Legend of Keepers : Career of a Dungeon Manager est noté 76 par la presse et 7,2 par les joueurs, ce qui prouve ses qualités. On vous conseille donc de l’ajouter à votre bibliothèque tant qu’il est gratuit sur GOG.