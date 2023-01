GoldenEye 007, le jeu culte de la Nintendo 64, revient sur Nintendo Switch et Xbox le 27 janvier plus de 25 ans après sa sortie. Les fans de James Bond et les nostalgiques vont pouvoir se plonger dans le remaster qui apporte quelques nouveautés sur Xbox.

Sorti le 23 août 1997 sur Nintendo 64, GoldenEye 007 est considéré par beaucoup de joueurs comme étant un jeu culte et un véritable pilier des FPS. Il peut d’ailleurs être terminé en ne tirant qu’une seule balle. Plus de 25 ans après sa sortie, GoldenEye 007 arrive sur Nintendo Switch et Xbox le 27 janvier.

GoldenEye 007 sur Nintendo Switch © Nintendo

Le remaster de GoldenEye 007 sur Xbox va apporter quelques nouveautés comme la 4K, une fréquence d’images plus fluide et même un mode multijoueur local en écran partagé. Le mode multijoueur en ligne est réservé à la Nintendo Switch. Le retour du classique de la Nintendo 64 sur Xbox avec la campagne solo originale et le multijoueur local en écran partagé avait déjà fuité il y a deux ans, mais il vient seulement d’être confirmé.

GoldenEye 007 sera disponible pour les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Nintendo va sortir GoldenEye 007 sur la Switch pour les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel avec le mode multijoueur en ligne exclusif. Le service d’abonnement avec le pack additionnel donne accès à une bibliothèque de jeux rétro, même s’il faut choisir entre le 60 Hz et le français pour les titres N64.

Sur Xbox, les joueurs pourront profiter de la prise en charge des deux sticks analogiques de la manette, du format d’image 16:9 et des mods de triche en plus de la 4K. D’ailleurs, les joueurs qui possèdent déjà une copie digitale de Rare Replay sur Xbox pourront avoir GoldenEye 007 gratuitement. Le jeu sera également inclus dans le Xbox Game Pass. Pour rappel, un remaster HD du FPS a failli sortir sur Xbox 360 en 2008, mais les développeurs ont rencontré des problèmes de licence qui ont empêché son lancement.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce partagée par Nintendo ci-dessus, GoldenEye 007 sur Switch nous plonge dans l’ambiance du jeu original de la N64. Autant vous dire que les passionnés de James Bond et surtout les nostalgiques sont impatients de se replonger dans GoldenEye 007 ou de le découvrir pour la première fois.

