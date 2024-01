Xbox Game Pass : les jeux de janvier et février 2024 sont là, un début d’année exceptionnel

Xbox Game Pass, les jeux de janvier et février 2024 © Xbox / Tom’s Guide

TL;DR Des jeux gratuits de qualité arrivent en janvier et février 2024, dont F1 23, Brotato, Persona 3 Reload et Anuchard.

Découvrez la liste complète des jeux disponibles et ceux qui quittent le catalogue.

Microsoft ne cesse de surprendre ses abonnés avec son Xbox Game Pass, le service qui permet d’accéder à un catalogue de jeux en illimité sur différentes plateformes. Après un mois de janvier déjà riche en nouveautés, le géant américain révèle les premiers jeux qui seront disponibles en février 2024. Et il y a de quoi se réjouir.

Les jeux gratuits à ne pas manquer sur le Xbox Game Pass en janvier 2024

Parmi les jeux qui viennent s’ajouter à la liste déjà impressionnante de janvier, on trouve F1 23, qui débarque le 18 janvier. F1 23 est le dernier né de la franchise de jeux de simulation de course de Formule 1, développé et édité par Codemasters. Comme les précédents opus, ce jeu propose une immersion totale dans le monde de la F1, avec les dernières données des équipes, des pilotes et des règles de la saison 2023. Un must pour les amateurs de vitesse.

Un autre jeu qui arrive le 30 janvier est Brotato, un shoot ’em up déjanté développé et publié par Thomas Gervraud sous le nom de studio Blobfish. Sorti en 2023, ce jeu offre une expérience de jeu intense et fun dans un univers de science-fiction. Les joueurs incarnent une patate surpuissante qui peut utiliser jusqu’à six armes simultanément pour affronter des hordes d’aliens. Un délire à ne pas rater.

Février 2024 s’annonce explosif avec deux nouveaux jeux ajoutés au Xbox Game Pass

Les deux premiers jeux de février qui ont été annoncés sont Persona 3 Reload et Anuchard, qui sortiront respectivement le 2 et le 6 février prochain. Persona 3 Reload est une version entièrement revisitée du jeu RPG culte Persona 3. Ce n’est pas une simple remise à niveau graphique ; c’est une expérience renouvelée avec de nouvelles options de gameplay, musique, etc.

Voici la liste complète des jeux disponibles sur le Xbox Game Pass en janvier et février 2024 :

Close to the Sun (Cloud, Consoles, & PC) – disponible

Hell Let Loose (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – disponible

Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Consoles, & PC) – disponible

Figment (Cloud, Consoles, & PC) – disponible

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Consoles, & PC) EA Play – disponible

We Happy Few (Cloud, Consoles, & PC) – disponible

Resident Evil 2 (Cloud, Consoles, & PC) – disponible

Those Who Remain (Cloud, Consoles, & PC) – disponible

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Consoles & PC) – 18 janvier

F1 23 (Console & PC) – 18 janvier

Palworld (Cloud, Consoles & PC) – 19 janvier

Go Mecha Ball (Cloud, Consoles & PC) – 25 janvier

Brotato (Cloud, Console & PC) – 30 janvier

Persona 3 Reload (Cloud, Console & PC) – 2 février

Anuchard (Cloud, Console, & PC) – 6 février

Notez enfin que Hitman : World of Assassination (Cloud, Console et PC) sortira du Xbox Game Pass en février.