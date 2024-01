Xbox Game Pass : 8 jeux ajoutés en janvier 2024 dont 2 gros classiques

En ce début d’année, Microsoft a décidé de soigner les abonnés du Xbox Game Pass. Huit nouveaux jeux seront ajoutés ces prochains jours dont deux grands classiques : Assassin’s Creed Valhalla et Resident Evil 2. On vous dévoile la liste complète.

En décembre, les abonnés du Xbox Game Pass ont eu droit à une belle sélection de nouveaux jeux. Microsoft a étoffé son catalogue avec plusieurs gros titres comme Far Cry 6 et Rise of the Tomb Raider. Après les fêtes de fin d’année et les nombreux cadeaux offerts par l’Epic Games Store, les joueurs attendaient avec impatience la révélation de la sélection de janvier. Bonne nouvelle, celle-ci est très bien garnie !

Huit nouveaux jeux vont être intégrés dans le Xbox Game Pass dont l’inévitable Resident Evil 2. Ce remake réussi du titre horrifique de 1998 vous mettra dans la peau de Leon S. Kennedy et de Claire Redfield, confrontés aux ravages du virus-T à Raccoon City. Autre nom ronflant, Assassin’s Creed Valhalla va également faire sa rentrée sur la plateforme de Microsoft. Sorti en 2020, cet opus vous catapultera à la fin du IXe siècle dans la peau du chef viking Eivor.

Quels sont les jeux ajoutés en janvier 2024 sur le Xbox Game Pass ?

Nous vous avons listé ci-dessous le planning complet de janvier avec les différents ajouts et leurs dates de déploiement :

Close to the Sun (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Hell Let Loose (Cloud, PC et Xbox Series X | S) : 4 janvier

(Cloud, PC et Xbox Series X | S) : 4 janvier Assassin’s Creed Valhalla ( Cloud, Console et PC) : 9 janvier

Cloud, Console et PC) : 9 janvier Figment (Cloud, Console et PC) : 9 janvier

(Cloud, Console et PC) : 9 janvier Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console et PC) : 11 janvier

(Cloud, Console et PC) : 11 janvier We Happy Few ( Cloud, Console et PC) : 11 janvier

Cloud, Console et PC) : 11 janvier Resident Evil 2 (Cloud, Console et PC) : 16 janvier

(Cloud, Console et PC) : 16 janvier Those Who Remain (Cloud, Console et PC) : 16 janvier

Notez aussi que dans le même temps, plusieurs jeux s’apprêtent à quitter le catalogue. On pense notamment à GTA 5 qui pliera bagage six mois après son intégration, au grand dam des abonnés. Voici les cinq titres qui disparaîtront le 15 janvier :

GTA 5

MotoGP 22

Persona 4 Golden

Persona 3 Portable

Garden Story

Combien coûte le Xbox Game Pass ?

Pour rappel, voici les différentes formules proposées par Microsoft pour son Xbox Game Pass :