Google alerte ses utilisateurs : “Ne confiez pas vos données personnelles à Gemini”

Comme les autres IA génératives, Gemini collecte vos conversations. Celles-ci peuvent être consultées par des évaluateurs humains et conservées pendant trois ans. Il est donc recommandé de ne pas révéler d’informations personnelles et de données sensibles lors de vos échanges. Vous pouvez également désactiver la collecte.

Bard a été rebaptisé Gemini. A travers ce rebranding, Google a voulu mettre en avant le modèle qui propulse son IA générative maison. Le géant du Web a lancé pour l’occasion une application mobile ainsi qu’un abonnement permettant d’accéder au modèle de langage Gemini Ultra 1.0. Plus discrètement, l’entreprise a mis à jour le Gemini Apps Privacy Hub sur son site d’assistance. L’occasion de vous rappeller que la confidentialité de vos échanges avec le chatbot est loin d’être assurée.

Lorsque vous utilisez une IA générative, vos échanges peuvent être exploités à des fins de formation. Il faut donc éviter de partager des informations personnelles ou des données sensibles sur votre entreprise. Gemini ne déroge pas à la règle. Google collecte vos conversations, vos données de localisation, les informations relatives à l’utilisation du produit ainsi que tous les commentaires que vous fournissez.

Une collecte qui lui permet d’“améliorer et développer ses produits et services ainsi que les technologies d’apprentissage automatique”. L’entreprise rappelle en outre que des évaluateurs humains ont la possibilité d’accéder à vos échanges. Et d’avertir les utilisateurs : “Veuillez ne pas saisir d’informations confidentielles dans vos conversations ni aucune donnée que vous ne voudriez pas qu’un évaluateur voie ou que Google utilise pour améliorer ses produits, services et technologies d’apprentissage automatique”.

Ces évaluateurs “lisent, annotent et traitent” vos conversations avec Gemini et les conservent pendant trois ans, sans toutefois les associer à votre compte Google. Quand bien même, vous avez heureusement la possibilité de désactiver la collecte. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Ouvrez le chatbot Gemini.

Cliquez sur Activité dans le menu de gauche tout en bas.

dans le menu de gauche tout en bas. Cliquez sur Désactiver dans la section Activité dans les applications Gemini .

dans la section . Vous pouvez également faire d’une pierre deux coups en désactivant la collecte et en supprimant votre activité sur le chatbot.

Il est aussi possible de supprimer uniquement certains échanges spécifiques depuis cette interface. “Les conversations qui ont été examinées ou annotées par des réviseurs humains ne sont pas supprimées lorsque vous supprimez votre activité dans les applications Gemini, car elles sont conservées séparément et ne sont pas connectées à votre compte Google”, précise Google.

