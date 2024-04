Google Gemini pourra bientôt résumer vos documents en un éclair

L’actualité est dense autour de Gemini. Outre la prise en charge des fichiers audio et l’intégration à venir sur Google Chrome, une autre nouveauté intéressante se profile. Comme le révèle AssembleDebug, le chatbot pourra bientôt traiter les PDF et d’autres types de documents. Pour le moment, l’agent conversationnel est seulement capable d’analyser le texte des prompts et les images téléchargées par les utilisateurs.

A l’avenir, l’IA générative pourra notamment résumer ou chercher une information spécifique dans un document ce qui devrait faire gagner un temps précieux aux utilisateurs. Le détective de référence des services Google a découvert la fonctionnalité dans les flags de l’application Android. Sur les captures d’écran partagées par ses soins, le bouton “Télécharger un fichier” est visible dans les options proposées sur l’écran de rédaction des prompts.

Gemini : la prise en charge des documents PDF se profile

Il se niche juste au-dessus du bouton Importer une image, preuve que les deux options seront bien distinctes. Pour le moment, il n’est toutefois pas fonctionnel mais cela ne saurait tarder. L’existence du flag suggère en effet qu’il sera déployé sous peu en version stable. Dans un premier temps, l’option pourrait être réservée aux utilisateurs payants de Gemini Advanced avant de se déployer au plus grand nombre.

A lire > Google Messages : voici ce que vous pourrez faire avec l’IA Gemini

A ce stade, nous ignorons encore quels seront les formats de fichiers qui seront compatibles en plus du PDF. Tout devrait s’éclaircir dans les prochains mois, voire même dans les prochaines semaines. Google communiquera forcément sur l’arrivée d’une telle fonctionnalité qui permettra de rendre son chatbot Gemini bien plus complet.

Et pourquoi pas lors de la conférence Google I/O qui fera la part belle à l’intelligence artificielle générative ? Pour rappel, l’évènement se tiendra le 14 mai prochain. Par ailleurs, l’application Android va également s’enrichir d’une fonctionnalité déjà déployée sur la version Web du chatbot. Lorsque vous soumettrez un prompt, la réponse s’affichera au fur et à mesure de sa génération. Vous n’aurez plus à attendre qu’elle soit entièrement créée pour la consulter.