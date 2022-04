Google lance une nouvelle application pour transférer les données d’iOS vers Android

Cette application faisait parler d’elle depuis quelques semaines, mais Google n’a pas annoncé sa sortie. Pourtant, l’application « Passer à Android » est déjà disponible sur l’App Store. Google l’a effectivement déployé en secret sans l’annoncer au grand public. Comme son nom l’indique, cette application sert à transférer les données d’iOS vers Android pour les utilisateurs qui passent d’un écosystème à l’autre.

La nouvelle application de Google « Passer à Android » – Crédit : Google

L’application « Passer à Android » ou « Switch to Android » est disponible depuis lundi sur l’App Store, mais Google ne l’a pas encore officiellement annoncé. Une présentation officielle est peut-être prévue prochainement. En attendant, l’application fonctionne déjà pour transférer les données d’iOS vers Android.

À lire aussi > Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en février 2022 (Android, iOS) ?

Transférez toutes vos données d’iOS vers Android avec cette nouvelle application de Google

Comme Google l’explique, « l’application Google Passer à Android vous permet de transférer rapidement et de manière sécurisée vos données les plus précieuses (photos, vidéos, contacts et événements d’agenda) vers votre tout nouvel appareil Android, sans vous encombrer de câbles ». Il n’y a effectivement pas besoin de câble pour effectuer le transfert de données. Celui-ci passe par le Wi-Fi entre l’iPhone et le smartphone Android.

L’application vous explique aussi comment transférer les photos et les vidéos depuis iCloud et « vous guide également durant d’autres étapes importantes de la configuration de votre appareil, comme la désactivation d’iMessage ». D’autres applications proposent des fonctionnalités similaires pour les utilisateurs qui passent d’iOS à Android. Nous vous avons récemment présenté Feem v4 Share Files Online, une application qui transfère des fichiers d’iOS vers Android, mais aussi l’inverse.

De son côté, Apple a lancé une application comme celle de Google en 2015. Intitulée « Migrer vers iOS » et disponible sur Google Play Store, elle s’adresse aux utilisateurs qui abandonnent Android au profit des iPhone. Elle vous permet de transférer les contacts, l’historique des messages, les photos et vidéos, les signets, les comptes de messagerie et les calendriers.

Source : phoneArena