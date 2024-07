Google Photos : enfin une solution simple pour transférer vos clichés vers iCloud

Vous souhaitez transférer vos photos et vidéos stockées sur Google Photos vers iCloud Photos ? Bonne nouvelle, le processus devient enfin beaucoup plus simple. Un nouvel outil permet de renforcer l’interopérabilité entre les deux écosystèmes.

Si Apple et Google se mènent souvent la vie dure, ils n’hésitent pas à faire cause commune pour venir en aide aux utilisateurs. Des applications sont notamment mis au point pour assurer l’interopérabilité entre les deux systèmes d’exploitation mobiles. On pense notamment aux apps “Passer à Android” et “Migrer vers iOS” qui assurent le transfert de vos données d’un écosystème à l’autre.

Mais il existe désormais des outils de migration encore plus spécifiques pour les services en nuage. Ils s’avèrent évidemment très utiles lorsque vous changez de smartphone et d’OS. En 2021, Apple a lancé un service permettant de faire migrer vos images stockées sur iCloud Photos vers Google Photos. Dans quelques jours, il sera possible de réaliser facilement le processus inverse.

Comment transférer votre photothèque Google Photos vers iCloud Photos ?

En vous rendant dans Google Takeout, vous pourrez déplacer l’intégralité de votre photothèque Google Photos (clichés, vidéos, album, légendes) vers iCloud Photos. Voici la procédure détaillée étape par étape :

Ouvrez Google Takeout en cliquant ici.

en cliquant ici. Sélectionnez les albums que vous souhaitez transférer. Vous pouvez tous les sélectionner ou en choisir seulement certains.

Cliquez sur Continuer.

Autorisez Google Takeout à accéder à votre compte Google.

Google Takeout à accéder à votre compte Google. Sélectionnez ensuite le service vers lequel vous souhaitez déplacer vos fichiers.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est seulement possible de faire migrer vos photos/vidéos vers Flickr, Microsoft OneDrive et SmugMug. Les transferts vers iCloud Photos seront disponibles à partir de la semaine prochaine.

Cliquez sur Continuer pour accorder les droits d’accès de votre compte iCloud à Google Takeout.

pour accorder les droits d’accès de votre compte iCloud à Google Takeout. Lancez la copie et le transfert. Le processus peut être plus ou moins long en fonction de la taille de votre photothèque.

Ce processus va générer une copie destinée à iCloud. Il ne supprimera donc pas vos clichés et vidéos sur Google Photos. Une fois la manœuvre réalisée, vous recevrez un courriel avec un lien qui vous donnera accès à votre photothèque Google Photos dans iCloud.