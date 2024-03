Google : les inondations prédites jusqu’à 7 jours à l’avance grâce à l’IA

Google va prédire les inondations 5 à 7 jours à l’avance

Imaginez pouvoir anticiper une inondation une semaine avant qu’elle ne se produise. C’est désormais possible grâce à l’intelligence artificielle (IA) de Google. Alors qu’on connaît surtout Google pour ses outils de recherche, Gemini ou ses Pixel, on parle moins de son implication dans la lutte contre les catastrophes naturelles.

L’IA de Google anticipe les crues jusqu’à sept jours à l’avant-garde

S’il y avait déjà une start-up norvégienne sur le coup, Google a annoncé une avancée majeure dans la prévision des crues grâce à l’apprentissage automatique. Cette technologie permet d’analyser des données massives sur les précipitations, les bassins hydrographiques et les rivières. En exploitant ces informations, l’IA de Google peut désormais prévoir des inondations avec une précision accrue, et ce, jusqu’à cinq jours à l’avance en moyenne. Dans certains cas, l’anticipation a même atteint sept jours.

L’un des défis majeurs de la prévision des crues est le manque de données sur de nombreuses rivières. En effet, la plupart ne disposent pas de stations de mesure du débit, cruciales pour collecter des informations précises. Mais l’ingéniosité de Google réside dans la capacité de son IA à pallier ce manque.

À lire : Sécheresse, inondations, le jet stream pourrait menacer l’Europe dès 2060

En utilisant toutes les données disponibles sur les rivières et en appliquant son modèle d’apprentissage automatique aux zones dépourvues d’information, l’IA peut tout de même établir des prévisions fiables. Cette réussite scientifique a d’ailleurs été reconnue par la publication dans la prestigieuse revue Nature, référence mondiale dans le domaine de la recherche scientifique.

L’objectif ultime de Google est de généraliser la précision de ses prévisions d’inondations à l’échelle mondiale, y compris dans les régions où les données locales sont limitées. D’ailleurs et si vous ne le saviez pas, grâce à son Flood Hub, Google fournit déjà des prévisions à plus de 80 pays. Des alertes sont également diffusées via la recherche Google, Google Maps et des notifications Android.

Google utilise l’IA pour prédire les crues avec une précision accrue.

L’anticipation des inondations est possible jusqu’à 7 jours à l’avance.

Cette technologie permet d’alerter les populations et de minimiser les dommages.

Source : Google