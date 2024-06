Canicule : les températures vont grimper en flèche cet été, voici les régions les plus touchées

Températures caniculaires et risque de sécheresse : Météo-France tire la sonnette d’alarme. L’organisme vient de dévoiler ses tendances climatiques pour les trois mois à venir, de juin à août 2024. Le verdict est sans appel : un été chaud et sec est probable pour la France, avec un risque accru de sécheresse dans certaines régions.

L’été approche à grands pas et avec lui, des questions sur la météo qui nous attend. Météo-France vient de publier son bulletin des tendances climatiques pour les trois mois à venir, de juin à août 2024. Et le verdict est clair : un été chaud et sec est probable pour la France.

Des températures supérieures à la normale pour l’été 2024

D’après les tendances climatiques saisonnières de Météo-France — et nous insistons sur le terme de tendance, puisqu’il est « trop tôt pour prévoir les conditions météorologiques de cet été semaine par semaine » — les régions les plus touchées par la chaleur et la sécheresse cet été 2024 seront :

Le sud-ouest de la France : cette région devrait connaître des températures particulièrement élevées, avec des écarts importants par rapport aux moyennes saisonnières. Le risque de sécheresse y est également accru.

Le pourtour méditerranéen : les régions méditerranéennes françaises, déjà habituées à un climat chaud et sec, devraient connaître un été particulièrement torride cette année. Le risque de sécheresse y est également très élevé.

La vallée du Rhône : cette région devrait également être touchée par la chaleur et la sécheresse, avec des températures supérieures à la normale et un risque de manque d'eau.

Sur l’ensemble du pays, les températures devraient être supérieures à la normale saisonnière. Concernant les précipitations, un scénario sec est privilégié, là encore, pour les régions du sud-ouest et du pourtour méditerranéen. Cela signifie que le risque de sécheresse est accru dans ces zones, avec, logiquement, des conséquences importantes pour l’agriculture et l’environnement.

Les températures exactes attendues cet été varient d’une région à l’autre. Mais Météo-France prévoit que les moyennes saisonnières pourraient être dépassées de plusieurs degrés dans les régions les plus touchées.

Par exemple, dans le sud-ouest de la France, les températures pourraient atteindre 35°C à 40°C en moyenne, avec des pics pouvant dépasser les 45°C. Dans les régions méditerranéennes, les moyennes pourraient atteindre 30°C à 35°C, avec des pics pouvant dépasser les 40°C.

Si la tendance générale est à un été chaud et sec, notez que des disparités régionales sont possibles. En effet, la météo n’est jamais uniforme, et des épisodes pluvieux ou des vagues de chaleur localisées ne sont pas exclus.

Ces tendances climatiques sont élaborées par les climatologues de Météo-France à partir de l’analyse de l’état du système climatique global et des résultats de différents modèles de prévisions saisonnières. Ils prennent en compte des éléments tels que les anomalies de température des océans tropicaux, la dynamique de l’atmosphère et les prévisions des modèles climatiques.