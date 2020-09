Google : les Pixel 5 et Pixel 4a 5G sont certifiés par la FCC, le lancement est imminent

Cinq modèles ont été repérés, A4RGD1YQ, A4RGTT9Q, A4RG025E, A4RG025I et A4RG6QU3. Selon 9to5Google, il s’agirait des Pixel 5 et des Pixel 4a 5G.

Crédit : Pixel 5 – Google

En effet, le préfixe A4R est réservé aux produits Google, les numéros de modèle des téléphones constituant le reste de l’identifiant. Les deux téléphones ont pratiquement la même prise en charge des bandes LTE et 5G, à une exception près : le GD1YQ (Pixel 5) a les bandes 5G n260 et n261, qui signifient que le téléphone sera compatible mmWave. Compte tenu du prix de cette technologie, il n’est pas surprenant qu’elle ne soit pas dans le Pixel 4a 5G.

Il est intéressant de noter que les données incluses dans les dossiers de la FCC suggèrent que le Google Pixel 5 proposera des variantes distinctes pour les bandes Sub-6 et mmWave 5G. Bien que la technologie mmWave offre des débits bien plus rapides en 5G que les bandes Sub-6, elle le fait au détriment de la couverture géographique. En effet, le mmWave est plus adapté à un usage en ville à cause de sa très courte portée. La portée plus longue du Sub-6 permet un usage de la 5G à la campagne, à condition d’avoir des antennes installées près de chez soi. Il se pourrait que seule une des deux versions soit disponible en France.

Quelles caractéristiques techniques pour les téléphones ?

Grâce à cette certification, on peut s’attendre à ce que le téléphone soit commercialisé dans les semaines qui viennent. Récemment, Jon Prosser évoquait la date du 30 septembre pour le lancement des Pixel 5 et Pixel 4a 5G.

Les deux téléphones devraient être équipés du chipset Snapdragon 765G, le processeur qui équipe actuellement un certain nombre de téléphones milieu de gamme, dont le Motorola Edge et le OnePlus Nord. Comme on peut le remarquer sur la première image des téléphones qui a fuité il y a quelques jours, le Pixel 4a 5G devrait avoir un capteur supplémentaire par rapport au Pixel 4a ainsi qu’une batterie de 3 800 mAh. Côté Pixel 5, on peut s’attendre à une batterie plus imposante de 5 000 mAh et d’un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz. Enfin, le Google Pixel 4a 5G serait limité à 6 Go de RAM tandis que le Pixel 5 en accueillerait 8.

Source : 9to5Google