Google Pixel 8a : son lancement serait imminent, avec un prix accessible

Google Pixel 8a (concept)

Le très attendu Google Pixel 8a pourrait connaître une présentation officielle prochaine. Des listings récents sur la FCC, la commission américaine de régulation des communications, semblent indiquer un dévoilement imminent, ciblant potentiellement la conférence Google I/O 2024 prévue en mai.

Ces informations révèlent également l’existence de quatre numéros de modèle distincts (G8HHN, GKV4X, G6GPR, et G576D), suggérant une commercialisation internationale pour le prochain smartphone milieu de gamme de Google.

Un Pixel 8a dont les secrets se dévoilent peu à peu

Si les listings FCC ne livrent aucun détail technique à proprement parler, ils viennent corroborer les fuites et rumeurs qui alimentaient l’actualité depuis plusieurs mois.

Fini les bords carrés du Pixel 7a, le Pixel 8a adopterait un look plus moderne avec des bords arrondis qui devraient le rendre plus confortable à prendre en main. Sa dalle OLED de 6,1 pouces offrirait une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Google Pixel 8 Pro – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Le Pixel 8a embarquerait le tout nouveau processeur Google Tensor G3, qui promet des performances a priori assez décevantes, mais une meilleure gestion de l’énergie. La batterie de 4 942 mAh, associée à l’optimisation logicielle de Google, devrait offrir une autonomie record sur ce segment de marché.

Les hausses de prix évoquées pour le Pixel 8a pourraient s’expliquer par des améliorations matérielles significatives par rapport au Pixel 7a. Parmi les nouveautés attendues, on retrouve aussi une configuration de stockage de 256 Go, une première pour la série A de Google.

Le Pixel 8a s’équiperait enfin d’un double capteur photo arrière de 12,2 MP (principal) et 12 MP (ultra grand angle). Si l’on en croit les rumeurs, la qualité photo devrait être excellente, comme c’est souvent le cas avec les smartphones Pixel. La caméra frontale de 8 MP permettra de réaliser des selfies de qualité.

Un lancement potentiel lors de la Google I/O 2024

Le prix de départ du Pixel 8a pourrait également connaître une augmentation, passant à environ 550 dollars (599 euros ?). Heureusement, il devrait aussi proposer des points forts comme son large choix de stockage et un design plus moderne.

On devrait en savoir plus officiellement sur le Pixel 8a lors de la prochaine conférence des développeurs de Google, la Google I/O 2024, qui se tiendra le 14 mai 2024. Cet évènement sera l’occasion pour Google de lever le voile sur les caractéristiques techniques du smartphone, sa date de sortie définitive et sa politique tarifaire.