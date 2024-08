Google Maps adopte enfin cette fonction culte de Waze, mais il y a aussi plein d’autres surprises

Google Maps et Waze, deux applications de navigation incontournables, ont récemment bénéficié de mises à jour majeures pour simplifier et sécuriser vos trajets. Bien qu’elles partagent des racines communes, elles continuent de se démarquer par leurs fonctionnalités distinctives. Google a récemment annoncé des améliorations importantes pour ces deux outils, et voici ce que cela signifie pour vous, conducteur.

Les signalements d’accidents routiers arrivent sur Maps et sont désormais partagés avec Waze

La grande nouvelle est que Google Maps intègre désormais la possibilité de signaler les incidents routiers, une fonctionnalité qui a fait la renommée de Waze. Avec ce système, vous pouvez signaler en temps réel des conditions telles que des zones de travaux, des fermetures de voies, des obstacles, et même la présence de contrôles policiers.

En quelques clics sur le bouton de signalement jaune, vous pouvez alerter d’autres conducteurs des dangers potentiels, leur permettant ainsi de modifier leur parcours en conséquence.

Mais ce n’est pas tout, puisque désormais, ces informations sont partagées entre les deux applications. Chaque application va donc bénéficier des signalements faits par les usagers de l’autre plateforme, une excellente nouvelle pour la communauté.

Des aides visuelles chez Google Maps viennent vous donner un coup de main

Google Maps a également introduit des aides visuelles pour rendre votre navigation encore plus intuitive. À l’approche de votre destination, le bâtiment ciblé s’illumine en rouge, tandis qu’un marqueur vert indique l’entrée principale. En plus de cela, Maps affiche les emplacements de parking disponibles à proximité, ce qui vous épargne le stress de chercher un stationnement à la dernière minute.

Waze renforce sa sécurité routière

Waze, quant à lui, introduit des fonctionnalités de sécurité qui ne passent pas inaperçues. Les alertes de caméras — qu’il s’agisse de radars de vitesse, de feux rouges, ou de vérifications de ceinture de sécurité — sont maintenant disponibles mondialement (sur iOS et Android). C’est plutôt bienvenu alors que Google Maps détrône globalement Waze pour la détection des radars (70 % des conducteurs lui font confiance). Même s’il faut le rappeler, en France, la légalisation l’interdit.

Enfin, Waze offre une nouvelle dimension sociale avec la possibilité de partager des informations de circulation en temps réel avec vos amis. Lorsque vous traversez des zones affectées par de grands événements, comme des concerts ou des matchs, vous recevez des notifications concernant les fermetures de routes, que vous pouvez partager pour aider vos amis à éviter les bouchons.

Source