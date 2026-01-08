Google Maps : quatre options à désactiver pour protéger vos données

Indispensable pour se déplacer au quotidien, Google Maps intègre toutefois des paramètres activés automatiquement qui peuvent compromettre la confidentialité des utilisateurs. Pourtant, quelques modifications suffisent à rendre son utilisation plus paisible.

Utilisez Google Maps sans stress grâce à ces réglages essentiels

Il est quasiment impossible aujourd’hui de se déplacer sans recourir à une application de navigation. Avec le temps, Google Maps s’est progressivement intégré à la vie de nombreux utilisateurs qui s’en servent pour trouver un itinéraire, repérer un commerce ou éviter les congestions routières. Sa performance et sa facilité d’usage sont les raisons pour lesquelles il est l’un des services numériques les plus populaires à travers le monde.

Toutefois, sous cette façade de commodité se dissimulent certaines alternatives susceptibles de causer des soucis, particulièrement en ce qui concerne la confidentialité et la consommation énergétique. Il serait judicieux de désactiver certains paramètres par défaut pour regagner la maîtrise de vos données privées et améliorer l’expérience globale.

Les quatre fonctionnalités à désactiver

La première concerne l’enregistrement automatique des déplacements. Cette fonction conserve l’ensemble de vos trajets afin de vous proposer un historique détaillé de vos mouvements. Si cela peut sembler utile, cette option sollicite en permanence le GPS du téléphone, ce qui entraîne une consommation excessive de batterie. De plus, elle constitue une trace très précise de vos habitudes de déplacement, ce qui peut devenir intrusif. Il est possible de la désactiver en accédant à la rubrique dédiée aux trajets, puis aux paramètres de confidentialité, afin de couper l’historique de localisation.

La conservation des recherches effectuées sur l’application est une autre option souvent critiquée. Chaque lieu consulté, qu’il s’agisse d’un restaurant ou d’une destination future, est enregistré. Officiellement, cette collecte vise à améliorer les suggestions proposées, mais elle sert aussi à affiner le ciblage publicitaire. En vue de limiter cette exploitation des données, il est recommandé de désactiver l’historique des activités et la personnalisation des annonces depuis les paramètres liés au compte utilisateur.

Les notifications représentent en plus une source de désagrément pour de nombreux utilisateurs. Les alertes sur le trafic, les recommandations de lieux et les rappels d’événements locaux peuvent rapidement devenir envahissants, surtout lorsqu’ils apparaissent sans réelle utilité. Heureusement, il est possible de gérer, voire de supprimer complètement, ces notifications depuis les réglages du téléphone ou directement dans les paramètres de l’application.

La lecture automatique des vidéos associées à certains lieux fait partie des fonctions les plus décriées. Ces vidéos démarrent sans préavis, perturbant la navigation sur la carte et contraignant l’utilisateur à retourner manuellement. Pour prévenir cet inconvénient, il suffit de désactiver l’auto-lecture des vidéos dans les paramètres vidéo de l’application.

En modifiant ces paramètres, Google Maps conserve son efficacité tout en prenant davantage en compte votre confort et votre confidentialité.