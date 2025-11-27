Google Maps déploie son mode d’économie d’énergie surpuissant, voici comment l’utiliser

Google Maps a mis au point un mode d’économie très pratique qui permet d’afficher l’essentiel pour préserver la batterie de votre smartphone. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible mais seulement sur ce modèle spécifique.

Tomber en rade de batterie lorsqu’on cherche son chemin sur Google Maps est très embêtant. Vous risquez de vous perdre au milieu de nulle part, sans moyen de communication pour appeler à l’aide. Pour vous éviter une telle déconvenue, Google a façonné un nouveau mode d’économie d’énergie très pratique destiné à son application de navigation. Celui-ci permet d’afficher uniquement l’essentiel pour éviter de ponctionner le peu de batterie qui vous reste sur votre smartphone.

Le mode d’économie d’énergie de Google Maps est là mais seulement sur ce smartphone

Une nouveauté bienvenue tant l’application de cartographie est énergivore. Bonne nouvelle, ce mode est d’ores et déjà disponible en version stable. Pour le moment, seule la gamme Pixel 10 est éligible. De quoi en décevoir plus d’un tant cette fonctionnalité salvatrice est attendue de pied ferme. Espérons que Google la déploie rapidement sur ses modèles antérieurs puis sur d’autres smartphones Android et iOS. Voici la marche à suivre pour l’activer :

Ouvrez Google Maps sur votre smartphone.

sur votre smartphone. Appuyez sur l’icône de profil en haut à droite puis sélectionnez Paramètres.

Ouvrez le menu Navigation .

. Dans la section Options d’itinéraire , activez le mode d’économie d’énergie.

, activez le mode d’économie d’énergie. Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant la navigation pour activer le mode.

Just a dumb workaround to try the new power saving mode for Google Maps navigation https://t.co/dIWUHnZFJt pic.twitter.com/F8zLx7LIIp — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) October 31, 2025

Avec le mode d’économie d’énergie activé, Google Maps abandonne ses couleurs habituelles au profit d’un thème monochrome. L’interface passe ainsi en noir et blanc, s’allège de tout relief ou texture, élimine les animations et baisse drastiquement la fréquence de rafraîchissement et la luminosité. Ne restent alors que votre itinéraire et la direction à prendre.

Pour rappel, ce mode fonctionne exclusivement en mode portrait pour les itinéraires en voiture. Espérons que cette limite soit levée à terme afin que les cyclistes et les piétons puissent aussi préserver leur batterie lorsqu’ils utilisent Google Maps qui profite de nouveautés intéressantes grâce à Gemini.