Google Messages sème la panique en alertant sur le partage de vos données de localisation

Après son déploiement sur les Google Pixel début octobre, Android 14 commence enfin à être déployé sur de plus en plus de smartphones. L’occasion pour les utilisateurs de découvrir plusieurs nouvelles fonctionnalités, comme un accès facilité aux app stores alternatifs ou la possibilité d’utiliser son smartphone comme webcam.

Cependant, Android 14 et plus particulièrement Google Messages, qui vient d’accueillir des options inédites, suscitaient de l’inquiétude ces derniers jours. Le service indiquait aux utilisateurs que leurs données de localisation étaient partagées avec des tiers via Google Messages. Finalement, il y aurait plus de peur que de mal.

Google Messages partage-t-il vraiment vos données de localisation ?

Ces dernières heures, les possesseurs de smartphones Android s’interrogent sur un drôle de message qui s’affiche en activant le partage de leur position. Il indique que leurs données de localisation peuvent être partagées par l’application Google Messages « à des fins de publicité ou de marketing », comme le montre quelqu’un sur Reddit.

L’inquiétude a logiquement commencé à monter chez les utilisateurs d’Android 14 en constatant que l’avertissement apparaissait aussi sur leur appareil. En réalité, il s’agirait simplement d’une erreur. Cet avertissement introduit en 2022 sur le Play Store apparaît normalement dans la section « sécurité des données » si les développeurs d’applications le décide.

Le site 9to5Google a contacté Google pour en savoir plus. L’entreprise explique que « l’équipe de développement de l’application avait coché la mauvaise case de sécurité des données sur le Play Store ». Visiblement, la justification ne convainc pas tous les utilisateurs d’Android 14, qui restent méfiants du traitement de leurs données personnelles via Google Messages.

« Cela fait des décennies que Google vend nos données de localisation, même sur des appareils comme votre ordinateur portable », affirme quelqu’un sur Reddit. Quoi qu’il en soit, le message qui s’affichait concernant le partage de données de localisation via Google Messages n’apparaît plus sur les smartphones Android.