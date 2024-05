Google Messages : des utilisateurs reçoivent des messages RCS suspects, attention !

© Envato

Alors que plusieurs nouveautés se profilent pour Google Messages à l’instar de l’édition des messages envoyés, l’application Android est au cœur d’une étrange controverse liée au RCS. Outre des fonctionnalités de chat diverses (comme les indicateurs de saisie), ce protocole améliore la confidentialité des échanges en les chiffrant de bout en bout. Seuls l’émetteur et le destinataire peuvent les consulter.

Sur un fil Reddit lancé il y a deux ans, un utilisateur se plaignait d’un problème lié à cette fonctionnalité, expliquant avoir reçu un chat illisible émanant de l’un de ses contacts. Or depuis quelques jours, ce fil a été assailli par des témoignages d’utilisateurs. Ces derniers signalent avoir reçu des messages similaires composés uniquement de chaînes de caractères. Avec en préambule un lien renvoyant vers une page d’assistance de Google expliquant ce qu’il faut faire lorsqu’on reçoit un message encore chiffré.

Google Messages : des messages chiffrés transitent sur l’application, que se passe-t-il ?

“Je viens de recevoir un tel message provenant d’Indiana. Je ne connais personne originaire de cette région et le numéro ne figure pas dans mes contacts. Je supprime et bloque”, relate un usager. “J’en ai reçu un de Tanzanie, je suis en Serbie. Cela ressemblait à du spam alors je l’ai bloqué“, renchérit un autre. Cette fois-ci, les messages proviennent à chaque fois d’un expéditeur inconnu, ce qui encourage à la prudence.

Dans le doute, ne cliquez jamais sur un lien émanant d’un émetteur inconnu même si celui-ci semble légitime. Et pour cause, c’est généralement la première porte d’entrée des malwares et du phishing. Ne répondez pas non plus à l’expéditeur qui pourrait tenter de vous piéger dans d’autres messages. Déplacez simplement le message suspect dans la rubrique “Spam”.

Pour le moment, Google n’a pas communiqué officiellement pour expliquer l’origine du problème. Nous pouvons donc seulement spéculer. Il est possible que ces messages encore chiffrés soient au cœur une campagne de spam orchestrée par des pirates à l’échelle mondiale. Il pourrait également s’agir d’un bug bénin. Nous nous manquerons pas de vous informer quand nous en saurons plus.