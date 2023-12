Google Messages : ce changement subtil permet de différencier SMS et messages RCS

Pour bien finir l’année, Google met les bouchées doubles sur les mises à jour. Google Messages a notamment droit à une flopée d’ajustements. Après l’ajout récent de sept fonctionnalités permettant d’enrichir vos discussions, l’application se dote de nouveaux fonds d’écran dédiés aux messages RCS. Un moyen d’aider les utilisateurs à les distinguer plus facilement des SMS/MMS.

Pour rappel, le RCS est un protocole de messagerie qui devrait à terme sonner le glas du traditionnel SMS. Ce standard exploite les réseaux 4G ou WiFi et offre des fonctionnalités de chat similaires à celles que l’on retrouve sur les applications de messagerie phares comme WhatsApp et iMessage (indicateurs de saisie, confirmation de lecture, partage d’images en haute résolution, etc).

Google Messages : un fond d’écran pour reconnaître les discussions RCS

Google Messages intègre notamment une mention dans le champ de saisie lorsque votre conversation passe par le RCS. Google veut désormais vous aider à faire la distinction en un rapide coup d’œil. Dans cette optique, un nouveau fond d’écran constitué de cercles qui se chevauchent commence à être expérimenté, rapporte 9to5Google.

Ce nouveau design est toutefois plus visible si votre smartphone utilise le mode clair. Il est en effet plus ardu de le discerner si vous avez adopté le mode sombre. Voici quelques captures d’écran qui montrent comment le fond d’écran dédié aux discussions RCS apparaît dans Google Messages :

9to5Google

Pour le moment, il n’existe pas d’options permettant de modifier le fond d’écran comme il est par exemple possible de faire sur WhatsApp. Google est encore en phase de test et prévoit probablement d’ajouter des options de personnalisation plus tard lorsque la fonctionnalité sera déployée plus largement. Le constructeur devrait également offrir la possibilité de désactiver les fonds d’écran RCS.

Dans le même temps, Google Messages commence à mettre à jour le champ de texte permettant de composer un message.