Google Messages s’améliore pour libérer de l’espace sur votre écran

© Envato

Google Messages est en constante amélioration. Si l’IA Gemini n’est pas encore intégrée dans la version française de l’application à cause de la législation européenne, d’autres fonctionnalités pourraient arriver chez nous, comme la simplification du partage de photos sur Google Messages. C’est aussi un changement de design pour libérer de l’espace sur nos écrans qui serait au programme.

Google Messages change la disposition de la barre de texte

Actuellement, Google Messages affiche une barre de texte en bas. Quand la discussion est avec un utilisateur RCS, celle-ci affiche “Message RCS”. Quand la discussion est avec Android ne disposant pas du RCS ou un utilisateur iOS, il affiche simplement “Message”. Dans ce cas, le protocole obsolète SMS/MMS est employé , ce qui ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir sur iPhone.

Avant d’appuyer sur la barre de texte et d’ouvrir le clavier, un raccourci emoji est déjà présent à droite, de même que l’icône enregistreur. À gauche se trouvent les raccourcis pour la galerie de photos et le signe plus, ce dernier servant à faire apparaître diverses fonctionnalités :

Galerie

GIF

Autocollants

Fichiers

Emplacement

Contacts

Envoi programmé

En appuyant sur la barre de texte pour ouvrir le clavier, une deuxième barre inférieure s’ouvre alors. Elle présente les mêmes raccourcis susmentionnés. Certain d’entre eux se trouvent déjà ailleurs encore, sur le clavier.

Google corrige les redondances de raccourcis dans Messages

Comme le rapporte 9to5Google, un nouveau design est actuellement en test dans avec une version bêta (20240404_01_RC00) de Google Messages. Avec cette nouvelle disposition, le champ de texte reste contenu à une barre unique. Il est accompagné de l’accès aux emoji sur la gauche, quand les raccourcis pour la galerie photos et l’icône “plus” se trouvent sur le côté droit du champ. Un raccourci davantage séparé pour l’application Enregistreur se trouve également à droite du champ.

La version test de Google Messages Crédit : 9to5Google

À lire > Android 15 : Google Messages permettra d’envoyer des messages par satellite

Avec cette mise à jour, la deuxième barre redondante n’apparaît plus. Cela permet de gagner de l’espace, ce que la plupart des utilisateurs salueront probablement. Il s’agit en réalité d’un retour au design précédent de Google Messages. Certain utilisateurs s’étaient plaints de l’encombrement de la nouvelle version déployée en début d’année. Pour le reste, cette refonte conserve l’aspect général de l’application.