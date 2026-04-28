Google Messages : attention à ce bug qui fait disparaître vos conversations

Des utilisateurs de Google Messages sont victimes d’un bug très problématique faisant disparaître leurs historiques de SMS et de conversations RCS. Le Galaxy A52 semble être le modèle le plus touché mais le problème se manifeste aussi sur d’autres smartphones.

Perdre l’historique de ses conversations est particulièrement problématique, surtout lorsqu’il contient des échanges professionnels importants, des informations pratiques essentielles ou des discussions précieuses. Cette mésaventure est malheureusement arrivée à plusieurs utilisateurs de Google Messages qui s’en sont plaints sur Reddit et sur le forum d’assistance de l’entreprise.

En ouvrant leur application, ils constatent que d’importantes parties de leur historique ont tout bonnement disparu, perdant ainsi des mois, voire des années de conversations. Chez certains, les messages disparaissent même juste après avoir été envoyés et lus. Le modèle le plus touché est visiblement le Galaxy A52. Plusieurs usagers ont signalé l’apparition du bug début avril après une mise à jour système.

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Google Messages : les historiques de vos SMS et discussions RCS sont menacés

Mais selon les témoignages, d’autres modèles sont également touchés à l’instar du Galaxy S21 ou des smartphones Motorola Razr et Google Pixel. Qu’est-ce qui a bien pu provoquer ce dysfonctionnement épineux ? Pour rappel, la fin annoncée de Samsung Messages a poussé de nombreux utilisateurs Samsung à migrer vers Google Messages. Pour certains, la synchronisation de la base de données locale a dysfonctionné, provoquant la disparition de leurs conversations.

Sauf que la disparition des conversations RCS et des SMS survient aussi chez des usagers de longue date n’ayant jamais utilisé l’application native de Samsung. Face aux signalements, Google a répondu par le biais du compte Reddit officiel Google Help Community, donnant une réponse générique peu rassurante : “Malheureusement, les historiques de messages perdus sont souvent causés par des exceptions de chargement de données et ne peuvent pas être récupérés”, indique l’équipe d’assistance, encourageant les usagers touchés à soumettre des rapports de bugs.

La communauté espère désormais une communication plus étayée et surtout l’assurance que Google travaille bien sur un correctif. En attendant, certains usagers ont désactivé les conversations RCS, ce qui empêcherait la disparition des nouveaux messages entrants. Une solution peu confortable qui les prive des fonctionnalités de chat modernes.