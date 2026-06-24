Google Messages va enfin combler une lacune qui agaçait de nombreux usagers

Google Messages est une application de messagerie qui souffre de plusieurs manques dont l’impossibilité d’effectuer des transferts multiples d’images et de texte. L’application va enfin y remédier.

Google Messages n’a de cesse de s’améliorer au fil des années afin de se mettre au niveau des principales applications de messagerie concurrentes. Après avoir ajouté un paramètre permettant de désactiver l’envoi automatique des réponses suggérées et intégré davantage d’options de personnalisation, l’application va enfin introduire le transfert multiple d’images et de texte.

Cette fonctionnalité manquait étonnement à l’appel jusqu’ici. Une limitation frustrante pour les utilisateurs qui s’en plaignaient régulièrement, comme sur ce fil Reddit : “Il est insensé qu’à notre époque, nous ne puissions pas envoyer simultanément un texte et une photo. JE DÉTESTE cette appli”, déplore un usager. “Je ne peux pas transférer plusieurs textos. Je ne peux cliquer et en envoyer qu’un à la fois”, fustige un autre.

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Google Messages va bientôt permettre de transférer plusieurs messages simultanément

Comme à l’accoutumée, l’information nous vient d’AssembleDebug. L’expert d’Android a fouillé dans la dernière version bêta de Google Messages et a pu activer le transfert multiple d’images et de texte. Il a ensuite pu sélectionner plusieurs messages, y compris des images, puis ouvrir un nouveau menu contextuel contenant l’option Transférer. Après avoir appuyé dessus, le sélecteur de contacts s’est ouvert, lui permettant de choisir les destinataires et d’avoir un aperçu des messages avant leur transfert.

Cette fonctionnalité bienvenue est toutefois encore en développement. Il faudra patienter avant qu’elle soit déployée sur la version stable de Google Messages. Son arrivée probable devrait en tout cas contenter les utilisateurs qui la réclamaient depuis plusieurs années à l’instar de la simplification de l’extraction de texte.