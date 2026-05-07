Coup de théâtre pour Samsung Messages, les usagers obtiennent un répit

Alors que la disparition de Samsung Messages semblait actée, le constructeur a finalement tempéré sa décision. Pour le moment, l’arrêt de l’application ne concernerait que les versions récentes d’Android aux Etats-Unis.

L’information avait été accueillie avec froideur par la communauté. Il y a quelques semaines, nous apprenions que Samsung Messages vivait ses dernières heures sur les appareils Galaxy. Le constructeur avait annoncé que l’application serait abandonnée en juillet prochain, incitant les usagers à basculer sur Google Messages. Finalement, l’entreprise sud-coréenne devrait nous laisser davatange de répit.

La page qui annonce la fin de Samsung Messages a été mise à jour tout récemment. On y apprend désormais que l’abandon de l’application se fera “uniquement aux Etats-Unis”. Une information confirmée par Samsung auprès du média allemand Bild : “Samsung n’a actuellement aucun projet d’arrêter Samsung Messages dans d’autres pays que les États-Unis”, indique un porte-parole. Nous avons également contacté Samsung France pour en avoir le cœur net.

Samsung Messages s’arrête en juillet… mais uniquement aux États-Unis

Si l’on se fie aux annonces récentes, les autres marchés ne sont donc pas concernés par la disparition de Samsung Messages, du moins pour le moment. Vous pouvez donc continuer à utiliser la messagerie jusqu’à nouvel ordre. Il est toutefois probable que le constructeur finisse par sonner la fin de la récréation. Même si aucune échéance précise n’a encore été communiquée, il est possible que Samsung finisse à terme par pousser tous ses usagers vers Google Messages.

Pour rappel, la fin de Samsung Messages ne s’applique pour l’instant qu’aux versions récentes du système d’exploitation. Les utilisateurs d’Android 11 (ou d’une mouture plus ancienne) pourront continuer à bénéficier du service de messagerie. Aux Etats-Unis, la transition forcée a démarré : les Galaxy S26 et les modèles plus récents ne peuvent déjà plus télécharger l’application depuis le Galaxy Store.