Google Messages va enfin corriger ce défaut très agaçant, il était temps

Sur Google Messages, il n’est pas possible de sélectionner seulement une partie d’un message pour la copier. Une limite agaçante qui devrait bientôt appartenir au passé, Google s’apprêtant à simplifier l’extraction de texte.

Google Messages est un service de communication incontournable pour les utilisateurs de smartphones Android. Malgré des fonctionnalités de chat avancées, l’application souffre toujours d’un vilain défaut. Il est impossible de sélectionner une partie d’un message. Ce qui s’avère embêtant lorsque l’on veut seulement copier un extrait spécifique (comme une adresse, un numéro ou encore un lien).

Jusqu’à présent, un appui long sur un message ouvre un menu contextuel dans lequel la commande Copier s’applique systématiquement à l’intégralité du texte. Cela oblige les utilisateurs à copier le message entier dans le presse-papiers, puis à le coller ailleurs pour nettoyer le surplus dont ils n’ont pas besoin. Un processus loin d’être intuitif qui s’apprête enfin à être simplifié.

Google Messages is quietly addressing one of its most requested features



You can finally select and copy a part of a message instead of the whole thing.



✅ Details and demo video – https://t.co/RmENf6Pn3j pic.twitter.com/Va0NMH9Xx3 — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) February 17, 2026

Google Messages : vous allez enfin pouvoir copier une partie spécifique du texte

En inspectant une version bêta de l’application, Android Authority a repéré une nouveauté permettant aux utilisateurs de sélectionner et de copier une partie spécifique d’un SMS ou d’un message RCS. Une amélioration bienvenue réclamée depuis belle lurette par la communauté. Lorsque vous effectuerez un appui long sur un message, le nouveau menu contextuel déployé récemment apparaîtra sous celui-ci.

Vous pourrez alors faire glisser votre doigt sur le message pour sélectionner seulement une portion spécifique. Une fois chose faite, le menu de sélection de texte du système Android s’affichera juste au-dessus pour que vous puissiez appuyer sur Copier. Voici une vidéo qui montre comment cela se goupillera :

En phase de test, cette fonctionnalité devrait être déployée prochainement dans la version stable de l’application. Notez qu’il sera toujours possible de copier l’intégralité du message en appuyant sur le bouton Copier situé dans le nouveau menu d’actions. Toujours au rayon des nouveautés, Google pourrait aussi intégrer à terme un historique des modifications des messages RCS.