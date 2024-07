Google Messages : l’appareil photo propose des filtres, voici toutes les possibilités

© Envato

Après avoir ajouté des photos et des vidéos plus nettes, Google Messages propose désormais des filtres pour les visages. Dans une conversation SMS ou RCS, il suffira de lancer l’appareil photo et de le mettre en plein écran pour voir apparaître alors plusieurs options au dessus de l’obturateur. Ces filtres permettent notamment de :

De supprimer les rides sous les yeux.

Ajouter des lunettes.

Ajouter des chapeaux.

Transformer son visage en lapin ou en dinosaure.

Il semblerait que la mise à jour soit pour l’instant réservée aux Etats-Unis. La fonctionnalité devrait arriver dans les prochaines semaines graduellement, selon les régions. Votre serviteur a bien tenté de mettre l’application à jour à plusieurs reprises pour découvrir ce que cachent ces filtres, sans succès. Voici donc à quoi ressemble l’interface, selon les trouvailles de 9to5Google :

Crédit : 9to5Google

Il sera également possible d’enregistrer une vidéo avec les filtres. Il suffira d’appuyer longtemps ou de passer au mode vidéo, le filtre choisi restera actif. 9to5Google note que quasiment tous ces filtres sont déjà présents dans Google Meet, le logiciel de visioconférence concurrent de Zoom. Il s’agit donc vraisemblablement d’un portage pure et simple de la fonction vers Google Messages.

Les filtres, une énième fonctionnalité ajoutée à Google Messages

Ce n’est qu’un énième fonctionnalité ajoutée à Google Messages. Le mois dernier, le moteur de recherche introduisait les Selfie GIFs. Si vous ne l’avez pas remarquée c’est normal, cette fonctionnalité est cachée dans le petit bouton “+” où se trouvent également les autocollants, les contacts ou encore les GIF. Elle permet d’envoyer un GIF de la même manière que l’on envoie une vidéo.

Google améliore constamment l’application de messagerie par défaut d’Android. Grâce au RCS, celle-ci n’a plus rien à envier aux applications développés par les réseaux sociaux, comme Facebook Messenger ou WhatsApp, tous deux développé par Meta. Malgré tout, ces deux derniers sont largement préférés par les français, par rapport au “SMS” traditionnel.

Pourtant, Google Messages est devenu tellement développé que certains constructeurs de smartphones tiers renoncent à leur propre alternative. C’est notamment le cas de Samsung : le géant sud-coréen ne proposera plus Samsung Messages sur les smartphones Galaxy les plus récents, mais bien l’application de Google.