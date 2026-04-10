Google Messages : cet outil populaire est enfin de retour après un bug majeur

Après plusieurs semaines de dysfonctionnement, l’outil Photomoji est de nouveau opérationnel sur Google Messages. Un bug empêchait les utilisateurs de créer des emojis à partir de photos, un message d’erreur apparaissant à l’écran.

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Photomoji est une fonctionnalité populaire de Google Messages. Celle-ci permet de transformer des photos en réactions ou en stickers personnalisés réutilisables dans les conversations, l’IA se chargeant de détourer automatiquement le sujet principal. Ces dernières semaines, l’outil s’est toutefois montré capricieux chez certains usagers. Lorsqu’ils tentaient de l’utiliser, un message d’erreur signalait la survenue d’un problème, les invitant à redémarrer l’application. Mais le souci persistait.

Google Messages : la fonctionnalité Photomoji victime d’un gros bug

Les autres manœuvres de dépannage habituellement recommandées ont été sans effet. “J’ai vidé le cache, supprimé les données de l’application, désinstallé puis réinstallé l’application, forcé son arrêt, activé/désactivé le RCS après une minute environ, redémarré l’appareil, etc., sans succès… De plus, j’ai perdu tous mes Photomoji après avoir effacé les données“, déplore un utilisateur sur le forum d’assistance de Google.

OnePlus, Google Pixel, Samsung Galaxy… D’après les témoignages, le problème n’est pas lié à un constructeur spécifique, plusieurs marques étant touchées. Réactif, Google a déployté un correctif via le canal bêta de Google Messages. Les utilisateurs de la version 20260403_00_RC00 confirment ainsi que la fonctionnalité est de nouveau opérationnelle.

On peut donc s’attendre à ce que le problème soit résolu très prochainement dans la version stable de l’app. Si vous êtes trop impatient à l’idée de pouvoir regénérer des Photomoji, vous pouvez tenter de rejoindre le programme bêta en vous rendant sur la page de l’application sur le Play Store.

En début d’année, nous avons appris que plusieurs améliorations étaient prévues pour l’app. Google Messages va notamment permettre aux utilisateurs de sélectionner uniquement une partie d’un message pour le copier. La messagerie va également ajouter une barre d’actions flottante plus pratique.