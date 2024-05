Google One : le VPN sera supprimé à cette date, c’est imminent

Comme prévu, Google va fermer son VPN pour les abonnés Google One, le service n’étant pas assez utilisé. L’outil ne sera plus accessible à partir du 20 juin prochain. Les utilisateurs de Pixel 7 ou de modèles plus récents continueront tout de même à en bénéficier.

Les abonnements Google One vous permettent d’obtenir de l’espace de stockage supplémentaire. D’autres services sont inclus à l’instar du VPN maison de Google. Mais ce dernier vit ses dernières heures, du moins dans sa configuration actuelle. Le mois dernier, Google a révélé que son VPN allait disparaître des différentes formules de Google One. Pour se justifier, le géant de la tech invoquait le faible taux d’utilisation de l’outil qui permet de masquer son activité en ligne.

Clap de fin pour le VPN de Google One

On ignorait toutefois quand la suppression serait effective, Google se contentant d’évoquer un arrêt dans “les mois à venir”. L’entreprise vient de nous mettre au parfum en ajoutant une bannière sur l’application Android de Google One. On y apprend que le VPN ne fonctionnera plus à compter du 20 juin 2024. L’information est également confirmée sur une page d’assistance.

Google y rappelle que ses smartphones récents continueront à profiter gratuitement de l’outil. Le Pixel 8, que nous avons testé ici, bénéficie notamment d’un VPN intégré dans ses paramètres système. Si vous possédez un Pixel 7, 7 Pro, 7a ou Fold, notez que Google fera du VPN une fonctionnalité intégrée lors d’une future mise à jour prévue pour le 3 juin.

A lire > Google One : coup dur pour les abonnés, un autre avantage disparaît

Quant aux autres utilisateurs, Google leur recommande de désactiver leur profil VPN. Voici la marche à suivre sur Android :

Ouvrez les Paramètres > Réseau et Internet > VPN.

Actionnez le bouton Paramètres à côté de Google One.

à côté de Google One. Supprimez le profil VPN.

Sur iOS :

Ouvrez les Réglages > Général > VPN et gestion de l’appareil .

. Actionnez le bouton Paramètres à côté de VPN Google One.

à côté de VPN Google One. Appuyez sur Supprimer le profil VPN.

Il existe de nombreuses alternatives à la solution maison de Google, comme nous le détaillons dans ce guide dédié aux VPN.