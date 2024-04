YouTube veut imposer une nouvelle forme de pub, personne ne va apprécier

YouTube pourrait démocratiser une nouvelle forme de publicité dans les semaines à venir. En plus d’introduire des pubs plus longues, la plateforme devrait également en imposer quand vous mettez une vidéo en pause.

© Unsplash

Depuis la fin d’année dernière, YouTube empêche les utilisateurs qui se servent d’un bloqueur de pubs de regarder des vidéos. Au fil des mois, le service de Google se montre de plus en plus sévère avec ces logiciels.

Les applications tierces qui permettaient de contourner les publicités sur YouTube se retrouvent, elle aussi, dans le collimateur de la plateforme. Malgré l’impopularité de sa politique, YouTube pourrait prendre une autre décision polémique en imposant une nouvelle forme de publicité sur le service.

YouTube veut imposer des pubs lors de la mise en pause d’une vidéo

Depuis le mois de mai 2023, YouTube expérimente les publicités de 30 secondes sur TV, mais également les pubs lorsque vous mettez votre vidéo en pause. Après cette longue phase de test, Philipp Schindler, directeur commercial chez Google, révèle que ces deux nouveautés pourraient devenir une norme en raison du succès constaté lors du premier trimestre 2024.

Selon lui, les publicités plus longues et celles lors des pauses « donnent de bons résultats en termes d’augmentation de la notoriété de la marque » et permettent d’exiger des prix plus élevés de la part des annonceurs. Logique.

© Unsplash

Quid du retour des utilisateurs de YouTube sur TV connectée ? Philipp Schindler ne l’évoque pas directement, mais les pauses publicitaires permettraient d’engager les téléspectateurs de manière « non interruptive » et donc moins contraignante… en théorie. En effet, l’utilisateur ne peut pas reprendre sa vidéo quand il l’a décidé, mais seulement à la fin de la pub.

Pour l’heure, Google n’indique pas à quelle date les publicités de 30 secondes et lors de la mise en pause d’une vidéo seront démocratisées. A priori, elles s’appliqueront quel que soit le support, des smartphones aux PC en passant par les consoles de jeu. Nul doute que les utilisateurs de la plateforme monteront au créneau à ce moment-là. Et peut-être qu’une partie d’entre eux viendra gonfler le nombre d’abonnés à YouTube Premium.

Source : Times of India