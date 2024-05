Google Pay simplifie et sécurise vos achats grâce à ces nouvelles fonctionnalités

Google Pay va devenir encore plus pratique à utiliser. L’application accueille deux nouvelles fonctionnalités pour simplifier les transactions tout en assurant la sécurité de vos informations.

© Unsplash

Google Pay assure à ses utilisateurs un moyen à priori sécurisé de régler leurs transactions financières, comme le fait Apple Pay. L’application autorise à payer des achats en ligne et en magasin directement avec son téléphone lié au compte Google Pay.

La filiale d’Alphabet ne veut pas se reposer sur ses acquis et apporte de nouvelles fonctionnalités à son système de paiement. Google Pay, qui a déjà offert de l’argent à ses utilisateurs, va faciliter l’expérience d’achat de ceux possédant plusieurs cartes tout en accélérant le processus de paiement.

Google Play accueille deux nouvelles fonctionnalités pour vous faciliter la vie

Google Pay accueille trois nouvelles fonctionnalités censées rendre l’expérience des utilisateurs plus agréable. Un paiement via l’application avec certaines cartes peut donner droit à différents bonus comme des réductions sur les achats liés aux voyages, ou sur les restaurants.

Dès aujourd’hui, les clients American Express et Capital One verront les avantages obtenus en réglant avec leurs différentes cartes. Rassurez-vous, Google envisage d’étendre cette fonctionnalité à d’autres cartes à l’avenir.

Sur Chrome et Android, vous pouvez remplir automatiquement vos coordonnées de livraison, de facturation et de paiement pour gagner du temps. Google va encore plus loin en vous autorisant à compléter les informations de votre carte grâce à la méthode de déverrouillage de votre téléphone.

Bien sûr, vous pouvez toujours choisir d’ajouter votre code CVC pour que les données restantes soient ajoutées automatiquement.

L’autre fonctionnalité déployée sur Google Pay est réservée aux États-Unis. L’option « achetez maintenant, payez plus tard », autorisant à échelonner ses paiements ou à les régler dans 30 jours devient disponible sur un plus grand nombre de sites marchands.

Source : Google