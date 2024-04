Google Photos : ces fonctions de retouche IA deviennent gratuites, enfin !

Google Photos réservait certains outils de retouche aux abonnés Google One et aux détenteurs de Pixel 8. Bonne nouvelle, le constructeur va enfin ouvrir les vannes. Dans quelques semaines, les fonctions de retouche magique seront enfin accessibles au plus grand nombre.

Google Photos ne se contente pas de stocker vos images. L’application a plusieurs cordes à son arc et peut se muer en logiciel de retouche. Plusieurs outils alimentés par l’IA sont en effet disponibles. Jusqu’alors, ils étaient toutefois réservés aux utilisateurs de Pixel 8 et aux abonnés Google One. Bonne nouvelle, leur champ d’action est en passe de s’élargir pour notre plus grand plaisir.

En explorant le fichier APK de la dernière version de Google Photos, nous avions constaté mercredi que plusieurs outils de retouche allaient devenir gratuits. C’est désormais officiel. Dans un post de blog, le géant du Web a confirmé que plusieurs fonctionnalités phares passeraient en libre accès à compter du 15 mai. De nombreux utilisateurs (y compris les détenteurs d’iPhone) pourront ainsi bénéficier de ces outils sans rien débourser.

La Gomme et la Retouche magiques deviennent gratuites sur Google Photos

En ouvrant les vannes, Google Photos espère attirer davantage d’usagers dans ses filets. Voici les options qui deviendront gratuites :

La Retouche magique : pour déplacer des éléments sur un cliché et changer la couleur

pour déplacer des éléments sur un cliché et changer la couleur L’Eclairage portrait : pour corriger le contre-jour

pour corriger le contre-jour La Correction du flou : pour obtenir des clichés plus nets

: pour obtenir des clichés plus nets La Gomme magique : pour retirer des éléments sans dénaturer le cliché

“Ces outils seront progressivement déployés à partir du 15 mai et au cours des semaines suivantes sur tous les appareils répondant aux exigences minimales”, précise Google en fin d’article. Pour en bénéficier, les utilisateurs devront simplement posséder un smartphone tournant au minimum sous iOS 15 ou Android 8.0, assisté par 3 Go de mémoire vive.

A lire > Google Photos va booster votre productivité avec des rappels intelligents

Notez toutefois que l’outil de retouche magique pourra seulement être utilisé à dix reprises chaque mois si vous n’êtes pas abonné à Google One ou détenteur d’un téléphone Pixel. Si vous franchissez ce quota, il faudra passer à la caisse ou attendre le mois suivant. Qui plus est, votre smartphone devra impérativement être propulsé par 4 Go de RAM pour faire fonctionner la retouche magique.