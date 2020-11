Google Pixel 5 : le téléphone souffre d’un problème de volume du système qui effraie les utilisateurs

Le Google Pixel 5 a été lancé il y a environ un mois et a reçu un accueil assez positif sur le marché malgré quelques problèmes. Mais maintenant, il semble qu’un bug effraie les utilisateurs de Pixel 5.

En effet, un nouveau problème semble provoquer un comportement incontrôlable du volume du système, qui peut aléatoirement casser les oreilles des utilisateurs lors de certaines actions.

Google Pixel 5 en Simplement Noir – Crédit : Google

Le Pixel 5, que nous avions pu tester, est un téléphone trop cher ou pas assez complet, mais très autonome. Même si c’est un globalement un très bon téléphone, celui-ci n’est pas exempt de défauts. Des utilisateurs ont par exemple détecté un défaut entre l’écran et le châssis, qui était également présent sur le téléphone de la rédaction de Tom’s Guide France. Nous avons donc voulu voir si celui-ci était toujours étanche.

Selon Google, ce défaut serait normal, et ferait partie intégrante de la conception du Pixel 5. Il y a cependant de quoi être perplexe devant une telle affirmation. D’autres utilisateurs ont également découvert un problème qui les empêchait d’effectuer des payements NFC avec Google Pay.

Le Pixel 5 effraie certains utilisateurs de manière aléatoire

Les utilisateurs se sont rendus sur les forums de support officiels de Google Pixel pour se plaindre de problèmes avec les contrôles de volume du Pixel 5, comme le rapporte Android Central. Deux problèmes semblent avoir été détectés.

Tout d’abord, lors du visionnage d’une vidéo, il arrive que le volume diminue seul. Cependant, ce n’est pas le problème le plus grave. En effet, des utilisateurs ont signalé que le son du système pouvait les effrayer, car il pouvait être beaucoup trop fort pour des choses comme les notifications, les captures d’écran, le bouton de l’obturateur de l’appareil photo et d’autres sons du système, même si l’utilisateur configurait le volume au minimum.

Selon Android Central, la seule manière d’éviter le soucis serait de configurer son téléphone en mode vibreur ou le mettre en silencieux. Google a officiellement réagi à ces problèmes, sans pour autant apporter de solution concrète. « Avec chaque nouveau téléphone Pixel, nous nous efforçons d’améliorer les volumes afin que les clients ne manquent pas d’appels et de notifications importantes. Sur les Pixel, les paramètres des sonneries et des notifications sont liés entre eux, de sorte que ces changements de volume affectent ces deux paramètres. Nous vous remercions de vos commentaires sur ces paramètres et nous nous efforcerons d’apporter des améliorations dans les futures mises à jour de Pixel 5. » a déclaré un représentant de la société.

