Pixel 5 : le défaut entre l’écran et le châssis est normal, assure Google

L’écran de notre Pixel 5 est légèrement déchaussé – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le Google Pixel 5 est sorti le 15 octobre dernier. Malgré son excellente autonomie et son écran Oled presque parfait, de nombreux utilisateurs se sont plaints d’un problème de finition sur le smartphone. En effet, un espace entre l’écran et le châssis peut être observé sur plusieurs modèles dès l’unboxing du smartphone. Apparemment, les modèles les plus touchés semblent être ceux du coloris « Simplement Noir » ou « Subtilement sauge », mais ce coloris n’est pas disponible en France. D’ailleurs, notre exemplaire du Pixel 5 présente le même défaut. L’écran est légèrement déchaussé sur le côté gauche du smartphone. Nous avons donc testé son étanchéité avec une immersion totale dans l’eau puisqu’il est certifié IP68. Heureusement, ce défaut n’impacte pas la résistance du Pixel 5 à l’eau.

Ce défaut « fait partie intégrante de la conception »

Google vient enfin de donner une réponse sur les forums dédiés aux smartphones Pixel. Il assure que cet espace apparent entre l’écran et le châssis du smartphone est parfaitement normal. Il a déclaré que cela « fait partie intégrante de la conception du Pixel 5 ». La firme de Mountain View a aussi rassuré les utilisateurs inquiets en ajoutant que « il n’y a aucun effet sur la résistance à l’eau et à la poussière ou sur le fonctionnement de votre téléphone ».

Néanmoins, certains utilisateurs restent perplexes face à cette confirmation officielle. Ils dénoncent une mauvaise qualité d’assemblage du smartphone. Ils sont déçus et espèrent que Google va rapidement corriger ce problème sur les modèles en cours de production. De plus, des utilisateurs ont déjà pu faire remplacer leur Google Pixel 5 « défectueux », mais certains d’entre eux ont reçu un nouveau modèle présentant exactement le même espace entre l’écran et le châssis. D’ailleurs, un nouveau problème commence à faire surface. Nos confrères de TechRadar l’ont même remarqué. Le module photo à l’arrière de l’appareil n’est pas toujours correctement installé, ce qui cause une hauteur inégale du bloc.

Quoi qu’il en soit, ces défauts rencontrés sur le Google Pixel 5 ne semblent pas gêner son fonctionnement ou même être responsables de conséquences plus graves. Par contre, ces problèmes entachent la réputation du smartphone de Google qui n’avait jamais rencontré de défauts matériels aussi répandus jusqu’à présent.

Source : TechRadar