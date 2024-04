Google Pixel 9 : le nouveau modem du Tensor G4 activera cette fonctionnalité tant attendue

Concept de Google Pixel 9 DR

Les rumeurs se multipliaient ces derniers temps, comme quoi Google voudrait sauver des vies avec les messages par satellite, tout d’abord par la découverte d’un nouveau menu dans les paramètres des Google Pixel, cachant des fonctionnalités de connectivité satellite dormantes. C’est ensuite via l’analyse des bêtas d’Android 15, qui révèlent que Google Messages permettra d’envoyer des messages par satellite.

Android Authority affirme maintenant avoir obtenu de sources exclusives que le Pixel 9 recevra un nouveau modem, qui permettra notamment les communications satellite. Il n’y a plus à s’y méprendre, cette fonctionnalité tant attendue arrivera cette année avec la prochaine gamme de smartphones Google.

La gamme Pixel 9 permettra d’activer la connectivité par satellite

Selon le média spécialisé, la nouvelle puce Tensor G4 prévue pour le Pixel 9 apportera un tout nouveau modem : le Samsung Modem 5400. Il s’agirait là d’une belle mise à niveau par rapport aux générations précédentes. Ce nouveau modem permettrait notamment de se débarrasser définitivement des soucis de connectivité, connus pas plus tard que sur le Pixel 8.

Les spécifications exactes ne sont pas connues, mais il permettrait d’office des performances plus rapides et économes en énergie. La pile logicielle aurait serait également améliorée pour une meilleure stabilité. Enfin, le Samsung Modem 5400 serait compatible avec la norme 3GPP Rel. 17, qui prend en charge les réseaux non terrestres 5G (NTN) : les communications par satellite.

À lire > Android 15 : connexion satellite, PDF, voici les découvertes dans la Developer Preview 2

Le satellite sera réservé aux Pixel 9, Fold et à une tablette encore inconnue

Ce modem sera intégré sur tous les futurs appareils équipés du Tensor G4 prévoyant des communications mobile. Pour l’instant, cela concerne donc la future série Pixel 9 et la prochaine génération du pliable Pixel Fold. Elle permettra d’envoyer des SMS, mais pas de téléphoner. En outre une application spéciale dédiée aux communications avec les services d’urgence serait en développement.

Grande révélation, la puce serait également intégrée dans une future tablette signée Google. Probablement la suite de la Pixel Tablet sortie cet été, c’est la première fois que cette succession est évoquée. Nom de code “clementine” en interne, la date de sortie de cette tablette est encore inconnue.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité sera probablement réservée aux Etats-Unis. En effet, Google travaille en partenariat avec l’opérateur américain T-Mobile et la société SpaceX d’Elon Musk pour fournir les communications satellites. D’autres FAI devraient éventuellement rejoindre le programme : nos opérateurs tricolores peut-être ?