Pixel 10 : vers un smartphone surpuissant et autonome grâce au Tensor G5

Le Pixel 9 arrive très bientôt, mais on sait déjà que le Pixel 10 de Google, attendu en 2025, aura une arme secrète : le Tensor G5, un processeur maison gravé en 3 nm. Cette puce révolutionnaire promet des performances décuplées, une autonomie record et des fonctionnalités exclusives.

Google Pixel 10 © The Tech Talk

Le Pixel 10 se dévoile petit à petit, et c’est une excellente nouvelle pour les fans des smartphones de Google. Selon une information de Taiwan, le processeur qui équipera le smartphone, baptisé Tensor G5, successeur au G4 qui équipera les Pixel 9, vient de franchir une étape cruciale : la finalisation de son design.

Pixel 10 : Google muscle son jeu avec une puce maison gravée en 3 nm

Cette puce promet des performances et une autonomie nettement améliorées grâce à plusieurs facteurs. Premièrement, elle sera gravée en 3 nm, la dernière technologie de pointe de TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs. Cela signifie des transistors plus petits et plus denses, se traduisant par une meilleure efficacité énergétique et une puissance de calcul accrue.

Deuxièmement, Google abandonne Samsung pour la fabrication du Tensor G5. Ce changement stratégique s’explique par des difficultés rencontrées par le coréen sur la production de puces en 3 nm. Rendement faible et consommation élevée auraient poussé Google vers TSMC, réputé pour son savoir-faire dans ce domaine.

Ce virage marque également l’indépendance de Google vis-à-vis de Samsung. Jusqu’à présent, les puces Tensor étaient basées sur la gamme Exynos de Samsung, ce qui limitait un peu la personnalisation et pouvait expliquer les problèmes de chauffe rencontrés sur certains Pixel.

En concevant entièrement le Tensor G5 et en s’appuyant sur l’expertise de TSMC, Google s’offre la possibilité d’optimiser au maximum le processeur pour ses smarthpones. Cela pourrait se traduire par des fonctionnalités logicielles exclusives, tirant parti de la puissance du Tensor G5, ou encore, par une meilleure gestion de la chaleur et de la batterie, deux points faibles récurrents sur les Pixel.

Avec un an d’avance avant la sortie prévue du Pixel 10 en 2025, Google a tout le loisir d’affiner son Tensor G5. Dans l’attente, les Pixel 9 seront lancés dans quelques semaines et nombreuses fuites nous permettent déjà de savoir ce que Google nous réserve pour ses futurs smartphones.