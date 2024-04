Google Pixel Watch 2 : la montre connectée est à son meilleur prix chez Amazon

Chez Amazon, cette montre Google Pixel Watch 2 bénéficie d’une promotion fort appréciable et passe ainsi à 319 € au lieu de 350 €.

Cette nouvelle montre Google Pixel Watch 2 est séduisante et elle est surtout en promotion chez Amazon. C’est le moment de la découvrir puisqu’elle est affichée à 319 € au lieu de 349 € soit une réduction non négligeable de 10 %. Toutefois, il va falloir faire vite car cette offre est à durée limitée chez le géant américain.

Google Pixel Watch 2 : cette montre connectée deuxième version est à petit prix chez Amazon

Si le premier modèle n’avait pas convaincu, voici une deuxième version qui se veut être plus aboutie et surtout plus complète pour les sportifs qui recherchent un véritable coach. Pour la découvrir, vous allez pouvoir directement effectuer votre commande chez Amazon puisque son tarif est en baisse de quelques dizaines d’euros.

Bientôt vous ne pourrez plus vous passer de cette montre connectée qui va devenir votre allié lors de votre quotidien. Avec son design élégant et moderne, elle ira parfaitement à votre poignée avec un accès simple et rapide à ses différentes applications. En quelques secondes seulement, les multiples capteurs vont vous renseigner sur votre état de santé (rythme cardiaque, suivi du sommeil, cycle menstruel, détection du stress) mais aussi sur vos évolutions sportives.

Du côté du design et de la dalle, l’ensemble reste identique au modèle précédent avec tout de même quelques améliorations sur cette Google Pixel Watch 2 comme une tentative de camoufler les bordures noires assez épaisses. Plusieurs tailles proposées auraient également pu être une nouveauté intéressante car cette fois encore, la montre existe en seulement 41 mm, une taille un peu juste pour les plus gros poignets.

Si toutefois, cette montre ne semble pas correspondre à vos attentes, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures montres connectées, ainsi vous aurez le temps de trouver le produit qu’il vous faut.