Google Pixel Watch : de nouvelles images de la montre connectée fuitent

Plus tôt cette semaine, des images de la Google Pixel Watch ont été partagées sur la toile. La première montre connectée de Google qui n’a même pas encore été officiellement annoncée avait été oubliée dans un restaurant. L’utilisateur Reddit « u/tagtech414 » qui a partagé ces premières photos vient de livrer de nouvelles images de la Pixel Watch.

La Google Pixel Watch – Crédit : u/tagtech414 / Reddit

Comme « u/tagtech414 » l’a expliqué dans un post Reddit, c’est son ami qui a trouvé la montre connectée dans le restaurant où il travaille. Il l’a gardée pendant plusieurs semaines en attendant de retrouver son propriétaire qui ne s’est jamais manifesté. Il a donc confié la montre à « u/tagtech414 », un passionné de produits high-tech. Ce dernier vient de poster des photos de la montre complète avec son bracelet qu’il porte au poignet.

À lire aussi > Les meilleures montres connectées : quelle smartwatch acheter en 2022 ?

La Pixel Watch ne peut pas démarrer, mais voici à quoi elle ressemble

Dans les premières photos de la Google Pixel Watch partagées en ligne, le bracelet n’apparaissait pas parce que son ami avait oublié de lui apporter. Selon l’utilisateur Reddit, « il n’y a pas de chargeur et la batterie est morte. L’image avec le logo de démarrage ‘G’ a été prise par mon pote le jour où il l’a trouvée. Elle avait encore une petite quantité de charge à ce moment-là, mais n’a démarré que sur cet écran. On suppose qu’il n’y a pas de système d’exploitation complet ».

La Google Pixel Watch – Crédit : u/tagtech414 / Reddit

Le bracelet de la Pixel Watch était « emballé séparément » de la montre connectée dans le restaurant

Finalement, l’utilisateur Reddit a récupéré le bracelet de la Pixel Watch repérée sur le site de Google il y a une dizaine de jours. Il a donc partagé quelques images de la montre connectée à son poignet et avec son bracelet. Il en a aussi profité pour donner ses premières impressions sur la montre connectée. Apparemment, le bracelet est « un peu pénible à attacher la première fois, mais j’imagine que ce serait plus facile une fois que je saurai comment l’attacher correctement. Il est extrêmement sécurisé et ne semble pas se détacher facilement. Plus important encore, c’est la montre la plus confortable que j’ai jamais portée », a expliqué l’utilisateur Reddit.

Enfin, vous pouvez retrouver toutes les images en fuite de la Google Pixel Watch dans cette galerie Imgur créée par « u/tagtech414 ». D’ailleurs, tous les internautes ne sont pas convaincus par cette histoire qui peut parfois sembler invraisemblable. Le bracelet aurait été « emballé séparément » de la montre quand l’employé du restaurant l’a trouvée. Ce dernier aurait même oublié d’apporter le bracelet avec la montre la première fois. Il est aussi étonnant que personne n’ait contacté le restaurant pour récupérer la Pixel Watch étant donné qu’il s’agit d’un prototype encore secret. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas confirmer s’il s’agit bien d’une véritable Pixel Watch.

Source : The Verge