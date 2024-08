Google officialise le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL : trois smartphones photo avec Gemini

Les amateurs de Pixel sont servis : Google vient de dévoiler 3 modèles qui seront tous commercialisés en France dans les prochains jours à venir. La photo et l’IA sont plus que jamais à l’honneur avec l’intégration de Gemini et ceux qui préfèrent les smartphones petit format pourront enfin acheter un Pixel Pro 9.

Pixel 9 Pro en Quartz Rose / crédit : Google

Les Pixel 9 sont enfin officiels après moult rumeurs et avec près de 3 mois d’avance sur le calendrier habituel. Cette année, Google ajoute une version supplémentaire à ses smartphones : un Pixel 9 Pro, à peine plus grand que le Pixel 9 (soit 6,34 pouces). Il répond, grâce à la réintégration du format XL (le Pixel Pro XL embarque une dalle de 6,73 pouces) aux attentes de tous les utilisateurs du Pro. Au-delà de cette bonne nouvelle, Google profite de l’occasion pour annoncer son nouveau pliable, le Pixel 9 Pro Fold qui sera enfin vendu dans l’Hexagone, une nouvelle montre, la Pixel Watch 3, et de nouveaux écouteurs, les Buds Pro 2.

Pixel 9 en Vert Amande / Crédit : Google

Ces annonces succèdent à celle du 6 août avec l’arrivée prochaine du nouveau Chromecast, rebaptisé TV Streamer qui a ouvert le bal. L’actualité est donc, cet été, particulièrement riche pour Google. Sur ses nouveaux Pixel 9, la firme de Mountain View soigne comme d’ordinaire la partie photo qui constitue l’atout maître de la gamme. Les capteurs sont en partie améliorés et de nouvelles fonctions sont ajoutées. Plus que jamais, l’IA est présente pour booster la qualité des photos et des vidéos ou simplifier la vie de l’utilisateur. Avec en prime la version Gemini Avanced embarquée gratuitement pendant un an sur les deux modèles Pro.

Quels sont les prix et la disponibilité des Pixel 9

Déclinés en plusieurs versions de stockage, les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL sont d’ores et déjà proposés à la précommande pour une disponibilité après le 20 août dans différentes versions de stockage. Voici leur prix, hélas en augmentation d’une centaine d’euros par rapport à l’an passé :

Pixel 9 12 Go / 128 Go : 899 euros

: 899 euros Pixel 9 12 Go / 256 Go : 999 euros

Pixel 9 Pro 16 Go / 128 Go : 1099 euros

: 1099 euros Pixel 9 Pro 16 Go / 256 Go : 1199 euros

: 1199 euros Pixel 9 Pro 16 Go / 512 Go : 1329 euros

Pixel 9 Pro XL 16 Go / 128 Go : 1199 euros

: 1199 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 256 Go : 1299 euros

: 1299 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 128 Go : 1429 euros

: 1429 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 1 To : 1689 euros

Les deux Pixel 9 Pro sont proposés en quatre coloris Noir Volcanique, Porcelaine, Vert Sauge et Quartz Rose tandis que le Pixel 9 est décliné en Noir Volcanique, Porcelaine, Vert Amande et Rose Pivoine.

Quelles sont les caractéristiques techniques des Pixel 9 ?

Comme c’était le cas l’an passé, Google assure 7 ans de mises à jour (de sécurité et d’OS) sur ses Pixel 9, ce qui devrait nous mener à Android 20. Ce lancement plusieurs semaines avant l’heure fait qu’Android 15 ne sera pas préinstallé dans un premier temps sur ces appareils. Précisons aussi que la fonction SOS par satellite sera réservée au public américain.

La fiche technique du Pixel 9

Écran Actua : Oled de 6,3 pouces, 1080 x 2424 points, 422 ppp, rafraîchissement de 60 à 120 Hz

Actua : Oled de 6,3 pouces, 1080 x 2424 points, 422 ppp, rafraîchissement de 60 à 120 Hz Dimensions : 152,8 x 72 x 8,5 mm

: 152,8 x 72 x 8,5 mm Poids : 198 g

: 198 g Processeur : Tensor G4

: Tensor G4 Sécurité : co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes, reconnaissance faciale, VPN Google

: co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes, reconnaissance faciale, VPN Google Grand-angle : f/1.68, capteur de 50 Mpx (1/1.31 pouce), zoom équivalent optique x2, zoom haute résolution x8 (numérique), stabilisation d’image optique et électronique, champ de vision de 82°, vidéo 4K

: f/1.68, capteur de 50 Mpx (1/1.31 pouce), zoom équivalent optique x2, zoom haute résolution x8 (numérique), stabilisation d’image optique et électronique, champ de vision de 82°, vidéo 4K Ultra grand-angl e : f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2.55 pouce), champ de vision 123°, macro 2cm

e : f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2.55 pouce), champ de vision 123°, macro 2cm Autres capteurs : LDAF (autofocus laser), capteur spectral et de scintillement

: LDAF (autofocus laser), capteur spectral et de scintillement Caméra avant : f/2.2 capteur de 10,5 Mpx avec AF, champ de vision de 95°, Vidéo 4K

: f/2.2 capteur de 10,5 Mpx avec AF, champ de vision de 95°, Vidéo 4K Mémoire : 12 Go / 128 Go, 12 Go / 256 Go

: 12 Go / 128 Go, 12 Go / 256 Go Batterie : 4700 mAh, charge rapide 45 W (chargeur vendu en option), charge sans-fil (certifiée Qi), partage de batterie

: 4700 mAh, charge rapide 45 W (chargeur vendu en option), charge sans-fil (certifiée Qi), partage de batterie Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Résistance : IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière

: IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière Divers : Haut-parleurs stéréo, 3 micros

: Haut-parleurs stéréo, 3 micros OS : Android 14

Nouveautés Pixel 2024 / Crédit Google

La fiche technique du Pixel 9 Pro

Écran Super Actua : Oled de 6,34 pouces, 1280 x 2856 points, 495 ppp, LTPO (1 à 120 Hz)

Super Actua : Oled de 6,34 pouces, 1280 x 2856 points, 495 ppp, LTPO (1 à 120 Hz) Dimensions : 152,8 x 72 x 8,5 mm

: 152,8 x 72 x 8,5 mm Poids : 199 g

: 199 g Processeur : Tensor G4

: Tensor G4 Sécurité : co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes, reconnaissance faciale, VPN Google

: co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes, reconnaissance faciale, VPN Google Grand-angl e : f/1.68, capteur de 50 Mpx (1/1.31 pouce), champ de vision de 82°, Stabilisation d’image optique et électronique, vidéo 8K

e : f/1.68, capteur de 50 Mpx (1/1.31 pouce), champ de vision de 82°, Stabilisation d’image optique et électronique, vidéo 8K Ultra grand-angle : f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce) avec autofocus et mise au point Macro, champ de vision de 123°

: f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce) avec autofocus et mise au point Macro, champ de vision de 123° Téléobjectif : f/2.8, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce), Stabilisation d’image optique et électronique, zoom optique x5, équivalent zoom optique x10, champ de vision de 22°, zoom haute résolution jusqu’à x30

: f/2.8, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce), Stabilisation d’image optique et électronique, zoom optique x5, équivalent zoom optique x10, champ de vision de 22°, zoom haute résolution jusqu’à x30 Autres capteurs : LDAF (autofocus laser) multizone, capteur spectral et de scintillement

: LDAF (autofocus laser) multizone, capteur spectral et de scintillement Caméra avant : f/2.2, capteur de 42 Mpx, champ de vision de 103°, vidéo 4K

: f/2.2, capteur de 42 Mpx, champ de vision de 103°, vidéo 4K Mémoire : 16 Go / 128 Go, 16 Go / 256 Go, 16 Go /512 Go, 16 Go /1To

: 16 Go / 128 Go, 16 Go / 256 Go, 16 Go /512 Go, 16 Go /1To Batterie : 4700 mAh, charge rapide 45 W (chargeur vendu en option), charge sans-fil (certifiée Qi), partage de batterie

: 4700 mAh, charge rapide 45 W (chargeur vendu en option), charge sans-fil (certifiée Qi), partage de batterie Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Résistance : IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2

: IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2 Divers : Haut-parleurs stéréo, 3 micros, capteur de température

: Haut-parleurs stéréo, 3 micros, capteur de température OS : Android 14

Pixel 9 Pro XL en Vert Sauge / Crédit Google

La fiche technique du Pixel 9 Pro XL

Écran Super Actua : Oled de 6,73 pouces, 1344 x 2992 points, 489 ppp, LTPO (1 à 120 Hz)

Super Actua : Oled de 6,73 pouces, 1344 x 2992 points, 489 ppp, LTPO (1 à 120 Hz) Dimensions : 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Poids : 221 g

: 221 g Processeur : Tensor G4

: Tensor G4 Sécurité : co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes, reconnaissance faciale, VPN Google

: co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes, reconnaissance faciale, VPN Google Grand-angle : f/1.68, capteur de 50 Mpx (1/1.31 pouce), champ de vision de 82°, Stabilisation d’image optique et électronique, vidéo 8K

: f/1.68, capteur de 50 Mpx (1/1.31 pouce), champ de vision de 82°, Stabilisation d’image optique et électronique, vidéo 8K Ultra grand-angle : f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce) avec autofocus et mise au point Macro, champ de vision de 123°

: f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce) avec autofocus et mise au point Macro, champ de vision de 123° Téléobjectif : f/2.8, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce), Stabilisation d’image optique et électronique, zoom optique x5, équivalent zoom optique x10, champ de vision de 22°, zoom haute résolution jusqu’à x30

: f/2.8, capteur de 48 Mpx (1/2,55 pouce), Stabilisation d’image optique et électronique, zoom optique x5, équivalent zoom optique x10, champ de vision de 22°, zoom haute résolution jusqu’à x30 Autres capteurs : LDAF (autofocus laser) multizone, capteur spectral et de scintillement

: LDAF (autofocus laser) multizone, capteur spectral et de scintillement Caméra avant : f/2.2, capteur de 42 Mpx, champ de vision de 103°, vidéo 4K

: f/2.2, capteur de 42 Mpx, champ de vision de 103°, vidéo 4K Mémoire : 16 Go / 128 Go, 16 Go / 256 Go, 16 Go /512 Go, 16 Go /1To

: 16 Go / 128 Go, 16 Go / 256 Go, 16 Go /512 Go, 16 Go /1To Batterie : 5060 mAh, charge rapide 45 W (chargeur vendu en option), charge sans-fil (certifiée Qi), partage de batterie

: 5060 mAh, charge rapide 45 W (chargeur vendu en option), charge sans-fil (certifiée Qi), partage de batterie Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Résistance : IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2

IP68, verre Corning Gorilla Glass Victus 2 Divers : Haut-parleurs stéréo, 3 micros, capteur de température

: Haut-parleurs stéréo, 3 micros, capteur de température OS : Android 14

Les Pixel 9 se veulent plus durables que jamais avec l’emploi d’aluminium 100 % recyclé et une fabrication avec au moins 18 à 20% de matériaux recyclés (par rapport au poids des smartphones). Le packaging est de son côté 100 % sans plastique.

Un design remis au goût du jour

Toujours aussi résistants à l’eau et à la poussière (IP68), les trois Pixel 9 profitent d’un design très soigné avec l’emploi d’aluminium pour le cadre et le bloc photo, ainsi que d’un verre Corning Gorilla Glass Victus 2, résistant aux rayures, à l’avant comme à l’arrière. Les appareils gagnent en finesse et compacité et profitent aussi d’un design renouvelé avec des tranches plus plates. Le module photo circonscrit dans un bloc ovale se fait plus discret, même s’il conserve une forme allongée et horizontale. Le pixel 9 se reconnaît à son dos en verre poli et à la finition satinée du métal au niveau du bloc photo. Les Pixel Pro 9 hérite d’une vitre mate à l’arrière, soyeuse et d’un bloc photo plus sophistiqué à double finition. Ajouté à cela des couleurs pimpantes en plus des traditionnels coloris Noir et Porcelaine (blanc Crème), on a enfin l’impression d’être face à de tout nouveaux smartphones. Mention spéciale pour le Pixel 9 Pro qui peut se targuer d’offrir une surface d’affichage supérieure à celle du Pixel 9 (écran de 6,34 pouces vs 6,3 pouces), tout en conservant les mêmes dimensions, grâce à des bordures d’écran affinées.

Pixel 9 Pro en Noir Volcanique / Crédit Google

Des écrans plus lumineux

L’écran du Pixel 9 (6,3 pouces) continue de grandir par rapport à celui du Pixel 8 (6,2 pouces), tandis que celui du pixel 9 Pro XL (le plus grand de la gamme soit 6,73 pouces) ne bouge pas par rapport à celui du Pixel 8 Pro. Les 3 modèles gagnent en revanche en luminosité. Sur le Pixel 9, l’écran atteint 1800 nits en HDR (2700 en pic) et sur les 9 Pro, 2000 nits en HDR (3000 en pic).

Batteries améliorées et charge rapide

Alors que ces trois Pixel 9 sont plus fins, la capacité des batteries augmente, notamment sur le pixel 9 qui passe de 4500 à 4700 mAh. On salue surtout la charge désormais bien plus rapide puisqu’elle passe d’une trentaine de Watts à 45 Watts en filaire. Si l’autonomie des Pixel 9 n’est pas supposée augmenter beaucoup (+ de 24h annoncées, 100 heures en mode ultra économie), au moins Google annonce 55% récupérés en 30 minutes sur les petits formats et même 70 % sur le Modèle XL.

Pixel 9 Pro en Porcelaine / Crédit Google

Photo et vidéo : nouveaux capteurs et Tensor G4 pour l’IA

À première vue, il y a peu de changement « matériel » sur le Pixel 9 et les Pixel 9 Pro (tous deux équipés de façon identique) : un double module pour le premier, un triple module pour les deux autres. Les capteurs sont peut-être de nouvelle génération, mais on n’en sait pas plus pour l’instant. Sur les Pro, on relève tout de même un nouveau capteur frontal de 42 Mpx avec autofocus pour des selfies améliorés. Sur tous les appareils, l’ultra grand-angle profite d’une mise au point macro et sur les Pro, le zoom HR jusqu’à 20x devient disponible sur les vidéos avec bientôt le support de la 8K pour le mode Vidéo Boost.

La qualité des rendus est améliorée surtout grâce au nouveau Processeur Tensor G4. La puce maison de Google fait passer aux Pixel 9 un nouveau cap en matière d’IA, avec une richesse fonctionnelle élargie. Les nombreux modes de prises de vue de l’an passé sont améliorés, notamment en basse lumière. De nouveaux modes de retouche et d’édition font leur apparition comme « M’ajouter » pour figurer aussi sur les photos qu’on a prises. Pour offrir aux Pixel 9 toute la puissance nécessaire, la mémoire vive grimpe à 12 Go pour le Pixel 9 et à 16 Go pour les Pro.

Pixel 9 / Crédit Google

La sécurité n’est pas oubliée grâce à l’intégration du co-processeur Titan M2, mais le clou du spectacle, c’est l’abonnement d’un an à Google One AI Premium offert aux futurs acquéreurs du Pro. Il inclut l’accès à Gemini Advanced, la version payante de Gemini, et à 2 To de stockage dans le cloud. Si les utilisateurs deviennent accros, l’argent devrait couler à flots dans les caisses de Google puisque, cet abonnement coûte environ 22 euros par mois. Malin.

D’autant plus que Gemini va être de plus en plus intégré aux applications Google pour en faciliter l’usage. Même si pour l’instant, ce n’est pas encore très flagrant pour le public français : la fonction Résumé dans Gmail et Docs reste, par exemple, réservée aux anglophones.

Pixel Buds Pro 2 / Crédit : Google

De nouveaux écouteurs Buds pour la musique

Google accompagne ses Pixel 9 de nouveaux écouteurs, les Pixel Buds Pro 2, qui seront commercialisés au prix de 249 euros, vers la fin septembre, en Porcelaine, Vert Sauge, Vert Amande et Rose Pivoine. Certifiés IP54 (IPX4 pour l’étui), ils sont équipés d’un haut-parleur dynamique de 11 mm conçu sur mesure et du nouveau processeur Tensor A1, qui offre un traitement audio avancé et les allègent pour un meilleur maintien.

Pixel Buds Pro 2 / Crédit : Google

Ces true Wireless profitent de plus d’un stabilisateur rotatif pour les maintenir en place pendant le sport. Ces écouteurs à réduction de bruit active offrent jusqu’à 8 heures d’autonomie (30 heures avec l’étui) lorsque la fonction est activée.

