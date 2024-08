Google Pixel 9 Pro Fold pas cher : où le précommander au meilleur prix ? 

Après un premier essai raté, Google revient sur le marché des téléphones pliables avec son dernier Pixel 9 Pro Fold. Ce nouveau modèle s’annonce bien plus convaincant que son prédécesseur avec son puissant processeur et sa grande dalle. D’ailleurs, la firme américaine vient concurrencer le Galaxy Z Fold 6 de Samsung avec ce mobile. En effet, il dispose de solides arguments, dont l’intégration de Gemini, pour se positionner comme une référence des appareils pliants. Cependant, comme toujours avec ce type d’objets, le tarif conséquent risque d’en décourager plus d’un. Dans tous les cas, voici où précommander le smartphone pliable de Google, moins cher et au meilleur prix.

💰 Où acheter les Google Pixel 9 Pro Fold au meilleur prix ?

Précommander le Pixel 9 Fold Pro sur Amazon

Comme l’on pouvait s’y attendre, le prix du Pixel 9 Pro Fold dépasse amplement les 1000 euros. Sinon, il est disponible dans deux versions qui seront commercialisées en septembre.

Pixel 9 Pro Fold 16 Go / 256 Go : 1899 euros

1899 euros Pixel 9 Pro Fold 16 Go / 512 Go : 2029 euros

Tout comme les Google Pixel 9 et 9 Pro, le Pixel 9 Pro Fold profite de plusieurs offres de précommande. Tout d’abord, vous pouvez obtenir 200 euros de remise pour l’achat d’une Pixel Watch 3. Le bonus de reprise, peut lui, atteindre 900 euros. Ensuite, le stockage est doublé et donc la version 512 Go et au prix du modèle à 256 Go. Pour finir, il est possible de profiter de Gemini Advanced pendant un an sans frais ou alors de Google One IA Premium pendant un an avec 6 mois d’abonnement FitBit et 3 mois à YouTube Premium gratuitement.

📱 Quelle est la fiche technique du Pixel 9 Pro Fold ?

Le smartphone pliable de Google se positionne comme l’un des appareils les plus fins du marché, ce qui offre un grand confort d’utilisation. De même, il devient facile de le ranger dans sa part. D’autre part, en raison de sa date de sortie, le Pixel 9 Pro Fold sera commercialisé sous Android 14. Il faudra patienter un peu avant de profiter d’Android 15.

Écran externe : dalle OLED de 6,3 pouces rafraîchie entre 60 et 120 Hz

dalle OLED de 6,3 pouces rafraîchie entre 60 et 120 Hz Écran interne : dalle OLED de 8 pouces rafraîchie entre 1 et 120 Hz

dalle OLED de 8 pouces rafraîchie entre 1 et 120 Hz Processeur : Google Tensor G4 + Puce Titan M2

Google Tensor G4 + Puce Titan M2 Mémoire vive : 15 Go de ram

15 Go de ram Stockage : 256 ou 512 Go

256 ou 512 Go Module photo arrière : grand-angle de 50 Mpx / ultra grand-angle de 10,5 Mpx / téléobjectif de 10,8 Mpx

grand-angle de 50 Mpx / ultra grand-angle de 10,5 Mpx / téléobjectif de 10,8 Mpx Module photo avant : deux capteurs de 10 Mpx

deux capteurs de 10 Mpx Batterie : 4650 mAh

4650 mAh Chargeur : Charge rapide 45 W + charge sans fil

Charge rapide 45 W + charge sans fil Certification : IPX8

IPX8 Support : Android 14 + 7 années de MAJ sécurité et OS

Android 14 + 7 années de MAJ sécurité et OS Poids : 257 grammes

