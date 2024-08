Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL pas chers : où les précommander au meilleur prix

Après de nombreuses rumeurs relayées ces derniers mois, il est enfin venu l’heure de découvrir les derniers Google Pixel 9. En effet, la firme américaine vient d’annoncer la sortie de ses nouveaux smartphones pour le mois de septembre. À l’inverse, de la génération précédente, nous voyons arriver deux nouvelles versions, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold, un appareil pliable. Comme toujours, la marque a mis l’accent sur les modules photos avec de nouveaux capteurs. Mais surtout l’IA (Gemini) est plus que jamais présente pour améliorer la qualité des images captées et pour simplifier la vie des utilisateurs. Découvrez où précommander les Google Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL moins chers et au meilleur prix.



À lire aussi : tout savoir sur le nouveau Pixel 9 Pro Fold

💰 Où acheter les Google Pixel 9 au meilleur prix ?

Précommander le Pixel 9 sur Amazon

Précommander le Pixel 9 Pro sur Amazon

Précommander le Pixel 9 Pro XL sur Amazon

Sans surprise, les Pixel 9 se déclinent tous dans plusieurs versions aux prix très variables. Hélas, les tarifs sont en augmentation avec presque 100 euros d’écart entre le modèle de base de l’année dernière et le smartphone de 2024.

Pixel 9 12 Go / 128 Go : 899 euros

899 euros Pixel 9 12 Go / 256 Go : 999 euros

999 euros Pixel 9 Pro 16 Go / 128 Go : 1099 euros

1099 euros Pixel 9 Pro 16 Go / 256 Go : 1199 euros

1199 euros Pixel 9 Pro 16 Go / 512 Go : 1329 euros

1329 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 128 Go : 1199 euros

1199 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 256 Go : 1299 euros

1299 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 128 Go : 1429 euros

1429 euros Pixel 9 Pro XL 16 Go / 1 To : 1689 euros

Pour la période de précommande, Google propose plusieurs offres dont un stockage doublé pour l’achat de n’import quel modèle. De plus, il est possible de bénéficier jusqu’à 750 euros de remise en échangeant votre ancien smartphone. Vous avez également le droit à 2 To sur Google Premium et à un abonnement Fitbit Premium pendant 6 mois sans frais. Enfin, vous aurez accès gratuitement à 3 mois de YouTube Premium.

Dans le cas des version 9 Pro, la somme peut atteindre 800 euros et une remise de 150 euros est possible pour l’achat d’une Pixel Watch 3. Au niveau des abonnements, les propositions sont presque identiques avec pour différence l’accès à Google IA Premium pendant un an. Une offre similaire est disponible pour le Pixel 9 Fold.

📱 Quelles sont les fiches techniques des Pixel 9, 9 Pro et 9 XL ?

Si les nouveaux smartphones embarquent leur lot de nouveautés, sachez qu’en raison d’un lancement plus précoce que les années précédentes, les Pixel 9 ne seront pas commercialisés avec Android 15. Quoiqu’il arrive, voici les caractéristiques détaillées des nouveaux mobiles.

Google Pixel 9

Écran : dalle OLED de 6,3 pouces rafraîchie entre 60 et 120 Hz

dalle OLED de 6,3 pouces rafraîchie entre 60 et 120 Hz Processeur : Google Tensor G4 + Puce Titan M2

Google Tensor G4 + Puce Titan M2 Mémoire vive : 12 Go de ram

12 Go de ram Stockage : 128 ou 256 Go

128 ou 256 Go Module photo arrière : grand-angle de 50 Mpx / ultra grand-angle de 48 Mpx

grand-angle de 50 Mpx / ultra grand-angle de 48 Mpx Module photo avant : capteur de 10,5 Mpx

capteur de 10,5 Mpx Batterie : 4700 mAh

4700 mAh Chargeur : Charge rapide 45 W + charge sans fil

Charge rapide 45 W + charge sans fil Certification : IP68

IP68 Support : Android 14 + 7 années de MAJ sécurité et OS

Android 14 + 7 années de MAJ sécurité et OS Poids : 198 grammes

Google Pixel 9 Pro

Écran : OLED de 6,34 pouces rafraîchie entre 1 et 120 Hz

OLED de 6,34 pouces rafraîchie entre 1 et 120 Hz Processeur : Google Tensor G4 + Puce Titan M2

Google Tensor G4 + Puce Titan M2 Mémoire vive : 16 Go de ram

16 Go de ram Stockage : 125, 256, 512 Go ou 1 To

125, 256, 512 Go ou 1 To Module photo arrière : grand-angle de 50 Mpx / ultra grand-angle de 48 Mpx / téléobjectif de 48 Mpx

grand-angle de 50 Mpx / ultra grand-angle de 48 Mpx / téléobjectif de 48 Mpx Module photo avant : capteur de 42 Mpx

capteur de 42 Mpx Batterie : 4700 mAh

4700 mAh Chargeur : Charge rapide 45 W + charge sans fil

Charge rapide 45 W + charge sans fil Certification : IP68

IP68 Support : Android 14 + 7 années de MAJ sécurité et OS

Android 14 + 7 années de MAJ sécurité et OS Poids : 199 grammes

Google Pixel 9 Pro XL

Écran : OLED de 6,73 pouces rafraîchie entre 1 et 120 Hz

OLED de 6,73 pouces rafraîchie entre 1 et 120 Hz Processeur : Google Tensor G4 + Puce Titan M2

Google Tensor G4 + Puce Titan M2 Mémoire vive : 16 Go de ram

16 Go de ram Stockage : 125, 256, 512 Go ou 1 To

125, 256, 512 Go ou 1 To Module photo arrière : grand-angle de 50 Mpx / ultra grand-angle de 48 Mpx / téléobjectif de 48 Mpx

grand-angle de 50 Mpx / ultra grand-angle de 48 Mpx / téléobjectif de 48 Mpx Module photo avant : capteur de 42 Mpx

capteur de 42 Mpx Batterie : 5060 mAh

5060 mAh Chargeur : Charge rapide 45 W + charge sans fil

Charge rapide 45 W + charge sans fil Certification : IP68

IP68 Support : Android 14 + 7 années de MAJ sécurité et OS

Android 14 + 7 années de MAJ sécurité et OS Poids : 221 grammes

À lire aussi : notre article pour tout savoir de la Pixel Watch 3

Précommander le Pixel 9 sur Amazon

Précommander le Pixel 9 Pro sur Amazon