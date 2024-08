Pixel Watch 3 pas chère : où la précommander au meilleur prix ? 

Pour la première fois, Google va commercialiser deux modèles de montres connectées. En effet, la Pixel Watch 3 se décline dans des tailles différentes pour s’adapter aux poignets de tout le monde. Cette nouvelle génération fonctionne sous WearOS et une fois n’est pas coutume, les fonctions sont enrichies à l’IA. Voici où précommander la Pixel Watch 3 au meilleur prix.

Si lors de sa conférence Google a dévoilé les très attendus Pixel 9, la firme américaine en a également profité pour présenter sa nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 3. Cette dernière est proposée dans deux versions de 41 et 45 mm, ce qui n’était pas le cas avec la génération précédente. Sinon, elle conserve un design presque identique avec des bordures d’écrans affinées. De même, elle est bardée de capteurs pour des relevés toujours plus précis. Découvrez où précommander la Pixel Watch 3 moins chère et au meilleur prix.

💰 Où acheter la Pixel Watch 3 au meilleur prix ?

Tout d’abord, la version de base de la Pixel Watch 3 est commercialisée au même prix que sa prédécesseure. Quoiqu’il arrive, il s’agit de produits haut de gamme à un tarif très élevé.

Pixel Watch 3 41 mm (Bluetooth/Wi-Fi) : 399 euros

399 euros Pixel Watch 3 41 mm (4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi) : 499 euros

499 euros Pixel Watch 3 45 mm (Bluetooth/Wi-Fi) : 449 euros

449 euros Pixel Watch 3 45 mm (4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi) : 549 euros

À l’occasion de la période de précommande, Google propose quelques offres faisant baisser le prix de sa montre connectée. Tout d’abord, vous pouvez bénéficier de 150 euros de remise si vous achetez un Pixel 9 Pro ou 9 Pro XL. Dans le cas du Pixel 9 Pro Fold, cette somme atteint 200 euros. D’autre part, 6 mois d’abonnement à Fitbit Premium sont offerts. Enfin, il est possible d’obtenir 50 euros de crédit pour le Google Store.

⌚️ Quelles sont les caractéristiques des Pixel Watch 3 ?

Comme avec le modèle précédent, pour profiter à fond de la Pixel Watch 3, il va falloir souscrire à Fitbit Premium. Si six mois d’abonnement sont offerts, cela reste dommage de devoir payer chaque mois pour utiliser toutes les capacités de sa montre connectée. C’est d’autant plus dommageable que le prix de départ avoisine 400 euros. Voici la fiche technique de la nouvelle Pixel Watch 3.

Format : 41 mm / 45 mm

: 41 mm / 45 mm Poids : 31 g / 37g (hors bracelet)

: 31 g / 37g (hors bracelet) Écran : Amoled LTPO (1,3 / 1,6 pouce), 2000 nits

: Amoled LTPO (1,3 / 1,6 pouce), 2000 nits Processeur : Qualcomm SW5100 + Cortex M33

: Qualcomm SW5100 + Cortex M33 Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC (option 4G)

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC (option 4G) Capteurs : Altimètre, boussole, mesureSpO2, ECG, cardiofréquencemètre, accéléromètre, gyroscope, GPS, capteur de température, baromètre, magnétomètre, capteur de luminosité ambiante

: Altimètre, boussole, mesureSpO2, ECG, cardiofréquencemètre, accéléromètre, gyroscope, GPS, capteur de température, baromètre, magnétomètre, capteur de luminosité ambiante RAM/Stockage : 2 Go / 32 Go

2 Go / 32 Go Système : Wear OS 5

: Wear OS 5 Compatibilité : Android 10 ou plus récent

: Android 10 ou plus récent Batterie : 307 mAh/420 mAh

: 307 mAh/420 mAh Couronne : oui, haptique

: oui, haptique Certification : IP68 et 5ATM

