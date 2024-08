Pixel 9 Pro Fold : le nouveau pliable de Google est officiel et il sera bien vendu en France !

L’an passé, Google avait déçu avec son premier Fold absent du marché français. Baptisée Pixel 9 Pro Fold, son successeur promet bien plus et dans un format agréablement compact. Il devrait débarquer dans l’Hexagone tout début septembre.

Pixel 9 Pro Fold : Crédit : Google

Il aurait pu s’appeler Pixel Fold 2, mais Google a choisi d’harmoniser ses gammes. Il rejoint donc la famille des nouveaux Pixel 9 en prenant le nom de Pixel 9 Pro Fold. La dénomination Pro annonce la couleur : l’appareil embarque l’écran pliable le plus grand à ce jour sur le marché français (8 pouces), même s’il est talonné par le Honor Magic V2 (7,92 pouces) et offre « le meilleur de l’IA de Google ». Comme le Pixel 9 Pro, il profite en effet du nouveau processeur Tensor G4, de 16 Go de mémoire vive et d’un an d’abonnement gratuit à Google One AI Premium avec Gemini Advanced inclus ainsi que 2 To de stockage dans le Cloud. De quoi profiter de fonctions vraiment intelligentes et de façon confortable.

À l’instar du reste de la gamme, ce Fold profite d’un appareil photo avancé au travers de nouvelles fonctions, même s’il n’atteint pas la sophistication des caméras du Pixel 9 Pro. Avec ce nouveau pliable, vraiment amélioré par rapport au Pixel Fold de 2023, Google dispose de solides arguments pour convaincre. Il reste à savoir si ce modèle saura s’imposer face au Samsung Galaxy Z Fold6.

Pixel 9 Pro Fold : Crédit : Google

Quels sont les prix et la disponibilité du Pixel 9 Pro Fold ?

Proposé en deux versions de stockage, le Pixel 9 Pro Fold débarque à la précommande, mais sera disponible un peu plus tard que les autres Pixel 9, soit aux alentours de début septembre. Son prix est assez élevé, mais reste un peu inférieur au dernier Fold de Samsung. Voici les prix de ses deux déclinaisons, avec une bonne nouvelle, le prix reste stable face aux modèles 2023 qui étaient vendus en Europe, sur le Google store allemand notamment :

Pixel 9 Pro Fold 16 Go / 256 Go : 1899 euros

: 1899 euros Pixel 9 Pro Fold 16 Go / 512 Go : 2029 euros

Le modèle Fold se contente comme l’an passé de deux couleurs classiques : Noir Volcanique et Porcelaine. L’appareil est livré sans coque de protection et sans chargeur, seulement un câble USB-C. Enfin plusieurs offres de précommande sont disponibles.

Pixel 9 Pro Fold : Crédit : Google

Les caractéristiques du Pixel 9 Pro Fold

Comme avec les Pixel 9, la durabilité est de premier ordre avec 7 ans de mises à jour.

Écran externe Actua : Oled de 6,3 pouces, 1080 x 2424 points, 422 ppp, rafraîchissement 60 à 120 Hz

Actua : Oled de 6,3 pouces, 1080 x 2424 points, 422 ppp, rafraîchissement 60 à 120 Hz Écran interne Super Actua Flex : Oled LTPO de 8 pouces, 2076 x 2152 pouces, 373 ppp, 1 à 120 Hz

Super Actua Flex : Oled LTPO de 8 pouces, 2076 x 2152 pouces, 373 ppp, 1 à 120 Hz Rafraîchissement : de 60 à 120 Hz

: de 60 à 120 Hz Dimensions plié : 155,2 x 77,1 x 10,5 mm

: 155,2 x 77,1 x 10,5 mm Dimensions déplié : 155,2 x 150,2 x 5,1 mm

: 155,2 x 150,2 x 5,1 mm Poids : 257 g

: 257 g Processeur : Tensor G4

: Tensor G4 Sécurité : co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale, Google VPN

: co-processeur Titan M2, lecteur d’empreintes sous l’écran, reconnaissance faciale, Google VPN Grand-angle : f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2 pouce), zoom 2x, champ de vision 82 degrés, vidéo 4K

: f/1.7, capteur de 48 Mpx (1/2 pouce), zoom 2x, champ de vision 82 degrés, vidéo 4K Ultra grand-angle : f/2.2, capteur de 10.5 Mpx (1/3.4 pouce), champ de vision 127 degrés, mise au point macro

: f/2.2, capteur de 10.5 Mpx (1/3.4 pouce), champ de vision 127 degrés, mise au point macro Téléobjectif : f/3.1, capteur de 10.8 Mpx, zoom optique x5, Super Res Zoom jusqu’à x20 (numérique), champ de vision 23 degrés

: f/3.1, capteur de 10.8 Mpx, zoom optique x5, Super Res Zoom jusqu’à x20 (numérique), champ de vision 23 degrés Caméras avant : 2 capteurs de 10 Mpx, f/2.2, champ de vision 87 degrés, Vidéo 4K

: 2 capteurs de 10 Mpx, f/2.2, champ de vision 87 degrés, Vidéo 4K Mémoire : 16 Go / 256 Go, 16 / 512 Go

: 16 Go / 256 Go, 16 / 512 Go Batterie : 4650 mAh, charge rapide 45 W (chargeur vendu en option), charge sans-fil (certifiée Qi)

: 4650 mAh, charge rapide 45 W (chargeur vendu en option), charge sans-fil (certifiée Qi) Autonomie annoncée : + de 24h, jusqu’à 72h avec l’ultra économiseur de batterie

: + de 24h, jusqu’à 72h avec l’ultra économiseur de batterie Charge annoncée : plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes

: plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Résistance : IPX8, verre Corning Gorilla Glass Victus 2

: IPX8, verre Corning Gorilla Glass Victus 2 Diver s : Haut-parleurs stéréo, 3 micros

s : Haut-parleurs stéréo, 3 micros OS : Android 14

Un design remanié en profondeur

Le Pixel 9 Pro Fold dispose de deux écrans plus grands que l’an passé : 6,3 pouces pour la dalle externe (comme le Pixel 9) et 8 pouces pour la dalle pliable interne. Ces surfaces d’affichage permettent de l’utiliser aussi confortablement qu’un smartphone classique lorsqu’il est plié et comme une vraie petite tablette lorsqu’il est déplié, avec un format toutefois très carré. Google présente son dernier-né comme le plus fin du marché français : on peut le glisser facilement dans une poche et une fois ouvert, avec à peine plus d’un demi centimètre d’épaisseur, il offre une prise en main confortable. Malgré ses grands écrans, il pèse d’ailleurs moins lourd que son prédécesseur : 257 g contre 283 g.

Pixel 9 Pro Fold : Crédit : Google

Le Pixel 9 Pro Fold se veut plus résistant que jamais avec l’emploi de verre Gorilla Glass Victus 2 sur l’écran de façade et le dos (seul l’écran interne en verre ultrafin n’en bénéficie pas). Certifié IPX8, il profite d’une nouvelle charnière plus robuste en acier inoxydable, habillé d’un alliage d’aluminium de qualité aérospatiale. Ce qui rassurera les potentiels acquéreurs, suite à l’inquiétante fragilité détectée sur le premier Fold. Enfin, ce nouveau pliable est très élégant avec son dos mat, son cadre en métal satiné et sa charnière polie.

Plus lumineux, plus puissant, plus rapide

Comme pour les Pixel 9, les écrans sont plus lumineux (jusqu’à 80% de plus que sur le premier Fold !). Google annonce ainsi 1800 nits en luminosité HDR sur l’écran de 6,3 pouces et 1600 nits pour celui de 8 pouces, avec pour les deux des pics à 2700 nits.

Le Pixel 9 pro Fold passe directement du processeur G2 au Tensor G4, ce qui le rend plus puissant et surtout plus intelligent, avec des fonctions d’IA avancées comme sur les Pixel 9. Vous profitez du multitâche avec la fonction Diviser l’écran et Gemini qui sera de plus en plus intégré aux applications Google vous apportera de l’aide dans tous vos usages quotidiens. Avec une batterie qui reste de 4650 mAh, Google annonce toujours près de 24h d’autonomie (sans trop se mouiller). La charge pourrait toutefois être plus rapide avec le nouveau chargeur 45 W vendu en option. Mais là encore, Google reste vague, indiquant plusieurs heures d’autonomie récupérées en quelques minutes.

Les appareils Pixel 2024 / Crédit Google

Meilleur photographe avec l’IA

Enfin, si le nouveau Fold conserve un triple module assez proche en termes de capteurs de son prédécesseur avec un zoom x5 et un zoom jusqu’à x20 en haute résolution, la mise au point macro fait aussi son apparition, tandis que les caméras frontales passent à 10 Mpx. On retrouve les mêmes possibilités que sur les Pixel 9, comme la nouvelle fonction m’ajouter. Rappelons aussi que le format pliable permet d’accéder à d’autres aptitudes, comme la prise de selfies avec la caméra principale.